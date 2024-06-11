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慈妹主持活動「只裹一條布」！隨便看都是膚色　球迷：也太誇張了

▲慈妹主持活動只包一條布，大片膚色外露，讓球迷一飽眼福。（圖／慈妹臉書）
▲慈妹主持活動只包一條布，大片膚色外露，讓球迷一飽眼福。（圖／慈妹臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

26歲「Fubon Angels」慈妹（本名彭翊慈）加入富邦啦啦隊7年，憑稚齡童顏、156公分嬌小身型及32C、22、30勻稱三圍，加上不造作的性格，圈粉無數球迷。慈妹近日在粉專分享一組工作照，上半身只圍一條布巾，好身材一覽無遺，粉絲直呼：「這件衣服也太誇張了！」

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慈妹9日受邀擔任中華體總主辦的「LET’S BATTLE 高中街舞大賽」主持人，她把一頭及腰長髮紮成馬尾，以一條圖騰印花布繫成小可愛，搭配墨綠色工作褲，露出唯美鎖骨、肩頸線條及穠纖合度的纖腰，左手腕和右肩的紋身增添性感度，配上無害笑容，讓人忍不想多看幾眼。

「第一次主持那麼大局！謝謝一切，謝謝身旁的夥伴！」慈妹感謝所有工作人員和男主持搭檔，樂天最正MC林艾融誇讚：「超正！」網友紛紛表示：「圍圍巾當上衣嗎」、「慈妹很厲害，這件衣服也太誇張了」、「好辣」、「慈妹也可以參加，長得就是一位高中生」、「超甜的慈妹！」

慈妹年初接受《NOWnews今日新聞》專訪，透露2022年踏入藝能界是她最驕傲的事，也持續向前輩籃籃、林襄學習，「上節目的時候很快樂，喜歡帶給大家歡樂的感覺，踏入全新的領域每一次收穫都很多，直到陸陸續續收到朋友的消息，才發現我好像又往前邁進了一大步。」

▲慈妹接下街舞大賽主持工作，穿搭十分清亮，小小放送福利。（圖／慈妹臉書）
▲▼慈妹接下街舞比賽主持工作，穿搭十分清亮，小小放送福利。（圖／慈妹臉書）
▲慈妹接下街舞大賽主持工作，穿搭十分清亮，小小放送福利。（圖／慈妹臉書）
▲▼慈妹接下街舞比賽主持工作，穿搭十分清亮，小小放送福利。（圖／慈妹臉書）
▲▼慈妹接下街舞比賽主持工作，穿搭十分清亮，小小放送福利。（圖／慈妹臉書）
▲慈妹啦啦隊生涯邁入第七年，她身材嬌小，加上名字有「慈」字，「慈妹」的綽號從大學沿用至今。（圖／慈妹臉書）
▲▼慈妹啦啦隊生涯邁入第七年，她身材嬌小，加上名字有「慈」字，「慈妹」的綽號從大學沿用至今。（圖／慈妹臉書）
▲慈妹啦啦隊生涯邁入第七年，她身材嬌小，加上名字有「慈」字，「慈妹」的綽號從大學沿用至今。（圖／慈妹臉書）

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