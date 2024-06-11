篠崎泫趴地開腿熱舞太辣！粉絲嗨喊「我要傳給Toyz」 本人回應了
藝人篠崎泫出道多年，從女團Twinko出身的她，憑著姣好的臉蛋和火辣的身材獲得許多粉絲的喜愛與支持，近年在綜藝圈也有著非常亮眼的表現。篠崎泫近日重操舊業在節目中展現性感熱舞，讓大票粉絲們看了都忍不住直呼大飽眼福，而她的男朋友Toyz（劉偉健）在上個月入獄之前才大方認愛，如今篠崎泫大跳性感舞蹈，引起不小討論，還有網友看了說要把這段表演傳給她男友Toyz看，對此篠崎泫也出面回應對方。
記者洪生儒／綜合報導
篠崎泫日前在社群上PO出了她在節目中展現的精湛舞技，並透露自己是錄影前三天才學這支舞蹈，從影片中可以看到，她一下對著鏡頭甜美比出愛心，一下又開腿、趴地扭腰擺臀，不管是清新可愛或是性感撩人風格，她都能完美駕馭，也讓在場的來賓看了都讚嘆連連。
篠崎泫的熱舞側拍影片發出後，吸引了大批網友前來朝聖，大家看完都紛紛留言表示：「趴在地上那裡超辣」、「篠崎好辣！辣到翻掉」、「完全沒有生澀感欸」、「才練三天！太厲害了」、「篠崎姐姐跳的很可愛也好性感」、「這舞蹈真的很棒！你的努力我們都看見了」、「太瘦了！記得好好吃飯啊」、「辣到快不行啦。」還有網友在留言中表示要把這段影片傳給正在監獄裡面的Toyz欣賞，篠崎泫則親回：「說到要做到」，大方的態度獲得不少網友讚賞。
其實，篠崎泫為了表演這段熱舞，前期的練習可以說是相當辛苦，她透過限動表示：「這次前兩天學完，前一天和老師排走位，隔天就錄影了，希望下次幸運一些，可以多些時間練習＋刁動作。」並曬出自己練舞時弄得滿身是傷的照片，大腿因撞地板的動作出現了大片瘀青，膝蓋也是練舞練到黑黑的一塊一塊，讓粉絲們看了都相當心疼，也佩服她的敬業態度。