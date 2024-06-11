沒做國會改革是因太難寫？鄭麗文見沈伯洋「這背景」超崩潰
民進黨立委沈伯洋近日言論遭外界批評撻伐，不僅稱「台灣應該識別其第五縱隊，對國內幾十萬『高風險群』進行控管」，還指「沒做國會改革是因為太難寫不出來」。對此，國民黨前立委鄭麗文指出，法條條文不可能鉅細靡遺的把所有可能情形都寫出，沈伯洋的說法是在胡攪蠻纏，在聽到沈伯洋和自己一樣是台大法律系畢業時，鄭麗文崩潰直呼「講不下去了！」
政治中心／綜合報導
沈伯洋日前接受網路節目《斐姨所思》訪問，被問到民進黨2012至2016年間也曾主張國會改革，但為何過去8年完全執政卻都不做？他回應，民進黨之所以不提，是因為法案太難寫了，「調查權是可以的，可是真的太難寫，每一次都卡在寫不出來。」
對於沈伯洋的說法，鄭麗文10日在政論節目《庶民大頭家》指出，民進黨質疑藐視國會罪、反質詢的條文寫得不清不楚，但其實很多條文就是這樣，不是透過施行細則、議事規則詳細說明，就是以實際慣例建立概念、案例，認為沈伯洋的學位應該被收回，「不會是台大法律系的吧？」
鄭麗文表示，條文不可能鉅細靡遺的把所有可能情形都寫出，包括《刑法》構成要件，要寫得最清楚、具體，也不會把所有條件寫得一清二楚，「你說寫不進去就不成立，那全天下的法條都要廢了」，認為沈伯洋的說法是胡攪蠻纏。節目同台來賓、資深媒體人董智森補充說道，沈伯洋是台大法律系畢業，鄭麗文聽完後情緒崩潰，馬上摀臉直呼「真的嗎？太慘了！我講不下去了。」