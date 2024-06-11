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洋基4：2客場退皇家！「法官」Judge休兵沒差　Rodon繳優質先發

▲MLB紐約洋基結束與道奇隊的系列賽之後，今(11)日則是前往客場交手皇家，此戰重砲Juan Soto傷癒歸隊，個人3個打數敲出1支安打，條紋軍則靠著先發投手Carlos Rodon繳出7局失1分好投，率隊以4：2擊敗皇家。（圖／美聯社／達志影像）
▲MLB紐約洋基結束與道奇隊的系列賽之後，今(11)日則是前往客場交手皇家，此戰重砲Juan Soto傷癒歸隊，個人3個打數敲出1支安打，條紋軍則靠著先發投手Carlos Rodon繳出7局失1分好投，率隊以4：2擊敗皇家。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

MLB美國職棒今（11）日紐約洋基前往客場踢館堪薩斯皇家，洋基今日迎來重砲Juan Soto傷癒復出，並選擇讓先前面對道奇系列賽，手感相當火燙的「法官」Aaron Judge休兵一天，而條紋軍團此戰則靠著先發投手Carlos Rodon繳出7局失1分好投，以及團隊掃出9支安打，終場就以4：2擊敗皇家，順利收下2連勝

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Judge休兵一天也沒差　洋基首局就率先得分

洋基此戰推派左投Carlos Rodon擔綱先發，至於皇家則推派34歲右投Seth Lugo迎戰。洋基在一局上半就發動攻勢，一出局後強打Juan Soto、Gleyber Torres接連敲出安打，攻佔上得點圈，隨後Alex Verdugo適時敲安，替球隊首開紀錄，DJ LeMahieu後續則是透過觸擊強迫取分，幫助球隊拿下第2分。

比賽來到4局上，洋基再度發起攻勢，Jose Trevino在2出局二三壘有人情況下，適時敲出中外野平飛安打，幫助條紋軍團再得到2分，四局打完洋基就取得4：0領先。

7局下皇家總算有攻勢，靠著Freddy Fermin在得點圈有人下，適時敲出安打，追回1分，也是本場皇家首次得到分數。8局下皇家再下一城，拿到本場比賽第2分，可惜後續反攻無力，終場就以2分之差不敵洋基輸球。

Soto此戰傷癒復出歸隊　個人3打數敲出1安打

洋基此戰明星左投Carlos Rodon持續繳出優質先發，本場比賽個人主投7局，僅被敲出5支安打失掉1分，並送出3次三振，也順利收下個人本季第9勝，目前防禦率為2.93。至於Juan Soto此戰則是傷癒復出，3個打數敲出1支安打，目前打擊率仍舊維持在高檔的0.318，OPS則為1.024。


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