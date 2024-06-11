洋基4：2客場退皇家！「法官」Judge休兵沒差　Rodon繳優質先發

我是廣告 請繼續往下閱讀
洋基此戰推派左投Carlos Rodon擔綱先發，至於皇家則推派34歲右投Seth Lugo迎戰。洋基在一局上半就發動攻勢，一出局後強打Juan Soto、Gleyber Torres接連敲出安打，攻佔上得點圈，隨後Alex Verdugo適時敲安，替球隊首開紀錄，DJ LeMahieu後續則是透過觸擊強迫取分，幫助球隊拿下第2分。
比賽來到4局上，洋基再度發起攻勢，Jose Trevino在2出局二三壘有人情況下，適時敲出中外野平飛安打，幫助條紋軍團再得到2分，四局打完洋基就取得4：0領先。
7局下皇家總算有攻勢，靠著Freddy Fermin在得點圈有人下，適時敲出安打，追回1分，也是本場皇家首次得到分數。8局下皇家再下一城，拿到本場比賽第2分，可惜後續反攻無力，終場就以2分之差不敵洋基輸球。
Soto此戰傷癒復出歸隊 個人3打數敲出1安打
洋基此戰明星左投Carlos Rodon持續繳出優質先發，本場比賽個人主投7局，僅被敲出5支安打失掉1分，並送出3次三振，也順利收下個人本季第9勝，目前防禦率為2.93。至於Juan Soto此戰則是傷癒復出，3個打數敲出1支安打，目前打擊率仍舊維持在高檔的0.318，OPS則為1.024。