汪小菲新婚忙放閃！直播「身分被盜」氣炸開轟：用我帳號有病啊
汪小菲和大S（徐熙媛）離婚後桃花不斷，先前更是認愛台灣未婚妻Mandy曼蒂（馬筱梅），官宣兩人正式領證結婚，進入甜蜜的二婚生活。汪小菲也不時直播帶貨，同時和網友互動，然而先前就爆出荒謬直播過程，由於汪小菲抽不出時間，直播團隊竟找來其他人假扮，讓本人忍不住開罵。
記者吳昕蓓／綜合報導
汪小菲上（5）月27日高調放閃宣布再婚消息，日期有諧音「我愛妻」的意思，他曬出2人十指緊扣的照片，大方展示女方手上的鴿子蛋巨鑽，小倆口正過得甜蜜，汪小菲也無暇顧及自家餐飲品牌「麻六記」產品的直播帶貨，因此團隊找人來假扮汪小菲，在直播過程中躺在躺椅上叫賣。
只見畫面中，神似汪小菲的男子躺在躺椅上，臉部蓋著帽子，正好遮住正臉，旁邊一名曼妙女子拿著扇子認真為他搧風，荒謬的畫面曝光後，立刻在網路上掀起爭議，不少網友都誤以為真的是汪小菲在「躺賺」，紛紛留言直呼，「情緒不穩定結果不會好滴」、「還在惦記前妻流量呢」、「他賣椅子啊，可不得這麼賣。」
事後汪小菲也怒開直播，澄清那根本不是他本人，「那女的是幹嘛呢這是，用我的帳號，有病啊」，他強調自己直播帶貨弘揚的是正能量，「哪有這樣天天躺著，還搧扇子，什麼年代了這是，哪躺著呢，不好好幹活，他們傳達什麼能量」，過程中汪小菲情緒激動、眉頭深鎖，看起來極度不滿。