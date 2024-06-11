哈日族快看！新台幣早盤貶逾1角 日圓換匯還有「0.20字頭」可撿
美元轉強，亞洲主要貨幣兌美元回貶，日圓兌美元貶破157，新台幣兌美元今（11）日早盤補貶逾1角，一度下探32.411元，不過，日圓換匯仍有「0.20字頭」便宜可撿，台灣銀行日圓現鈔賣出價早盤還有0.2095元，差1周可多換2814日幣，等於省下2碗一蘭拉麵錢，若想換到更便宜，可善用銀行線上換匯或換匯優惠活動。
記者顏真真／台北報導
本周包括美國、台灣及日本央行都將召開利率決策會議，由於美國就業數據大好，市場預期美國本周利率仍將維持不變，甚至原本預期延至9月降息的機率也降低，台灣及日本部分，目前市場也預期利率可能維持不變，但台灣可能祭出第6波房市選擇性用管制措施，而日本即便不再升息，也可能縮減購債規模。
不過，在美元持續站穩105之下，亞幣兌美元回貶，日圓貶破157，今日早盤一度來到157.28兌1美元，目前在157.19附近震盪，而新台幣兌美元在連假開市後，也出現補貶，一度貶破32.4元，下探32.411元，重貶1.61角，目前拉回至32.398元盤整。
雖然新台幣兌美元匯價出現補貶，相較之下，日圓短期貶幅仍比較大，日圓換匯還有「0.20字頭」甜價可撿。台銀日圓現鈔賣出價今日早盤還有0.2095元，相較一周前6月4日的0.212元，換新台幣5萬元，大概差2814日幣。若今年換匯高點0.2217元，半年少換1萬3134日幣。