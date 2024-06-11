iOS 18沒淘汰舊機卻「逼人換機」！蘋果AI僅給iPhone 15 Pro後
蘋果在今（11）天凌晨的開發者大會上在前半場發表了iOS 18，同時眾所期盼「Apple intelligence」放在最後壓軸登場，支援iOS 18、 iPad OS 18以及mac OS Sequoia，免費使用，這次蘋果似乎超級佛心，iOS 18沒有再淘汰任一款iPhone，但如果想要使用「蘋果AI」功能，硬體限制就相當高規，需要iPhone 15 Pro等級才能支援，讓網友驚覺蘋果這波操作是要「強制換機」。
記者周淑萍/綜合報導
每年新系統公佈時，會有部分老舊手機被淘汰，今年蘋果看似大方的沒有拋棄任一款，可以更新的iPhone和目前的iOS 17相同，iPhone XS、SE第二代等後續機種都可以升級。但如果想要運行「蘋果AI」各項新功能，官方這大刀一揮，可就相當狠了，以iPhone來說，現行機種只有iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max配置A17 Pro晶片可以體驗。數字版的iPhone 15和iPhone 15 Plus搭不上AI高門檻的硬體限制，因此被放生。
蘋果AI這次沒有自己研發大型語言模型，反而選擇和OpenAI合作，運用現行成熟的技術支援，此舉讓人不免回想起，2012年為了和Google地圖力拼高下，硬是推出不夠成熟的地圖，連死忠果粉都支持不下去，曾讓庫克對此向用戶道歉，甚至建議先用別家的。這次AI之戰學乖了，選擇和最強的OpenAI合作。
蘋果AI可以幫助用戶寫作、回答複雜問題、跨越App整合相關服務。支援iOS 18、 iPad OS 18以及mac OS Sequoia，皆為免費使用，最快今年秋天會推出測試版，但優先提供給美國地區。提供智慧寫作、郵件摘要、通話錄音、智慧回覆，同時還可以生成影像，可透過清理功能消除照片中的干擾，且Siri大進化，除了更換全新圖像，Siri可以控制並整合更多App。
手機支援：A17 Pro晶片，包含iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max
平板、電腦支援：Ｍ1～Ｍ4晶片，包含iPad Pro、iPad Air、MacBook Air、MacBook Pro、iMac、Mac mini、Mac Studio、Mac Pro