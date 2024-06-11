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大谷翔平代言效應超驚人！簽約才1個月　伊藤園綠茶銷量狂漲25％

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，成為「伊藤園Oi Ocha」的全球大使後，僅不到2個月，該商品在日本東北地區銷量就成長了25.5％，代言效應驚人。（圖／翻攝自伊藤園Oi Ocha 官網）
▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，成為「伊藤園Oi Ocha」的全球大使後，僅不到2個月，該商品在日本東北地區銷量就成長了25.5％，代言效應驚人。（圖／翻攝自伊藤園Oi Ocha 官網）

記者林之越/綜合報導

大谷翔平代言效應超驚人！洛杉磯道奇「二刀流」球星大谷翔平，在今年4月接受了企業伊藤園開發的無糖綠茶品牌「Oi Ocha」的邀請，成為品牌全球代言人。根據日本媒體《Full-Count》報導指出，伊藤園在昨（10）日透露，自從大谷翔平擔任代言人後，日本各地的銷售量都有顯著提升，尤其是大谷翔平出身的東北地區，截至5月20日的每週銷售量，相比去年同期史無前例地成長了25.5％。消息一出，也在日本社群遭到熱議，網友紛紛讚歎大谷翔平驚人的代言效應

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大谷原本就愛喝　當上代言人成雙贏

日本大型飲料企業伊藤園，在今年的4月30日透過一封手寫信件的形式，宣布和日籍超人氣球星大谷翔平簽約，並任命大谷翔平為品牌「Oi Ocha」的全球代言人。這一消息當時也受到日本網友熱議，認為大谷翔平的清新形象和產品定位相當吻合。

事實上，大谷翔平曾公開表示，自己本身就很愛喝Oi Ocha綠茶，在信件形式的廣告中更寫道，因為長時間都在美國生活，所以Oi Ocha綠茶對他來說已經是日常生活不可或缺的飲品。

▲洛杉磯道奇隊日本好手大谷翔平成為日本知名飲料品牌「伊藤園」代言人，並透露自己其實是忠實的購買者。（圖／伊藤園日本推特）
▲洛杉磯道奇隊日本好手大谷翔平成為日本知名飲料品牌「伊藤園」代言人，並透露自己其實是忠實的購買者。（圖／伊藤園日本推特）
展現驚人代言效應　家鄉地區力挺

就在宣布合作後不到2個月，伊藤園官方在昨（10）日透露，自從大谷翔平擔任品牌全球大使後，包含他家鄉岩手縣在內的東北地區，截至5月20日前的每週銷售量，相比去年同期增長了25.5%，這是非常驚人的漲幅。

這也讓許多網友紛紛讚歎：「他對消費者的吸引力是不同的」、「這就是企業為什麼找大谷代言」、「雖然我不常喝茶，但我為了大谷還是會想買」、「如果是他的話，也許日本的經濟會改善」等。


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