華語AV圈崩毀！吳夢夢曝現況「3個月1支片就偷笑」 親揭存活祕訣
有著「台灣第一女優」封號的吳夢夢，至今已累積超過7年的拍片經驗，在華語AV圈也有著一定的知名度。不料，吳夢夢近日突然發文透露：「華語AV產業近一年大概是直接崩毀的程度，2019開始、2021巔峰、2023衰敗。」並在貼文中直言：「現在要出道的男女優我都想勸他們快逃。」吳夢夢也提到自己能在市場中生存下來的原因，掀起大票網友高度關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
吳夢夢近日透過Threads發文表示：「華語AV產業近一年大概是直接崩毀的程度，2019開始、2021巔峰、2023衰敗。現在要出道的男女優我都想勸他們快逃，但沒有這些願意出道的人，就根本不可能起死回生！」吳夢夢也以認識的女優來舉例：「2022年，一個月可以接10-22部片，到了2024，兩三個月有一支片都要偷笑。」
此外，吳夢夢也指出：「AV自媒體不受影響，但2023年開始OF（OnlyFans）不給台灣人註冊創作者帳號了，其他平台市場又不夠大，但轉自媒體才是現役女優們最該做的事，如果還想繼續做幕前的話。」至於華語AV產業演變成現在這樣，吳夢夢也解釋是因為觀眾們一開始都是衝著新鮮感，後來漸漸覺得不好看、或是不值得花錢看、看膩了，「消費用戶不足以撐起整個市場，廣告商資金一抽業界就崩毀了」，沒有廣告資金的話，基本上片商也不願意賠錢請人拍片。
另外，也有網友表示：「明明是商業片的av，結果整體的拍攝品質、運鏡、場景設計、美術道具都遠不及大學生畢業製作…演員演技乎均也都話劇社演技…初期還沒站穩就算了，都一年兩年還沒明顯改善。」吳夢夢則回應表示：「一部拍攝製作預算大約在15-20萬，女演員7-15萬，男演員5000-8000，剩下的是拍攝場地和劇組，就只能說製作預算不高影響到最後成品吧。」
吳夢夢也透露自己目前本身的情況，她認為被看膩是必然的，所以要積極拓展市場，並表示：「我沒有辦法讓一個人一直喜歡我，但我要讓自己一直都有人喜歡，這是我現在還存活在市場的原因。」所以吳夢夢目前沒受到大環境的影響，「我沒被影響哦！目前收益比2022好。」