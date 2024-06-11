沈伯洋喊「監控第五縱隊」惹議！顧立雄：有搜集滲透情報
民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目上表示，透過手機訊號定位，能夠分析出在立法院外群眾與民眾黨519活動的個資，並觀察與之前太陽花群眾是否重疊等，此話一出引發輿論譁然，引發執政黨監控人民爭議。民進黨立委沈伯洋也喊出應成立專責機構監控「監控第五縱隊」，再度引發監控人民爭議。國防部長顧立雄今（11）日表示，國安聯防機制本來就有在搜集這些滲透的情報，軍方與警政署有簽資源協定，會與保二總隊一同進行關鍵基礎設施的保護，進行區域的偵防。
記者呂炯昌／台北報導
民進黨立委、黑熊學院院長沈伯洋日前接受《自由時報》專訪表示，第五縱隊不完全是中共間諜，也不是一開始就背叛國家，但中共可能威脅在中國做生意或有妻小在中國的人，這類「高風險群」有幾十萬人，「一開始就要管好」，台灣應該要有專門的作戰中心來應對第五縱隊。不過，此話一說引發執政黨立委支持監控人民疑慮
沈伯洋日前受訪則改口說，「監控真的很可怕，我們絕對不會做監控」，而是要針對立委、村里長等高風險人員建立「透明化機制」，赴中國大陸前先申報。沈伯洋也強調，他認為陸配像被害者，應該保護他們，而不是汙名化。
行政院長卓榮泰今日赴立院施政報告，並備詢。顧立雄會前受訪，針對中國無人機飛到金門上空，並投下印有宣傳語的傳單，顧立雄表示，這樣的行為都是有害兩岸人民感情，無助台海地區的和平穩定，他認為中方要停止這樣行為。
針對監控第五縱隊，顧立雄表示，國安聯防機制本來就有在搜集這些滲透的情報，國軍與警政署有簽資源協定，會與保二一同進行關鍵基礎設施的保護，進行區域的偵防，現在會增加相關警力移防進入相關關鍵基礎設施，提防「第五縱隊」破壞，國軍在平時就可以參與支援，至於戰時的時候，關鍵基礎設施本來就由國軍戒護部隊來進駐。