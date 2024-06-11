7-11開吃「水蜜桃牛奶霜淇淋」拚全家！楊枝甘露冰沙搶手搖飲商機
超商7-11支持在地水果，最新打造「水蜜桃牛奶霜淇淋」，還首推「楊枝甘露」水果冰沙搶攻手搖飲料商機，連酷聖石複合店也聯名《怪物彈珠》推出「芒果草莓冰淇淋」。不讓全家便利商店聯名Xpark水族館「海鹽檸檬霜淇淋、巨峰葡萄霜淇淋、草莓優格霜淇淋」3口味專美於前，這個夏天民眾最幸福可以爽吃新口味冰品還有優惠。
記者蕭涵云/綜合報導
7-11超商攜手桃園市府桃園好農合作，將於明（12）日起開吃「水蜜桃牛奶霜淇淋」，加入當季新鮮的拉拉山水蜜桃鮮榨果汁，讓甜度與香氣融合瑞穗鮮奶的細緻口感，甜蜜開吃，為越來越熱的夏天幸福消暑。「水蜜桃牛奶霜淇淋」每支售價49元，周末五六日憑icash 2.0或icash PAY支付享「第二支半價」，相當於每支37元；6月12日起透過OPENPOINT App購買行動隨時取，一組8入333元，換算下來相當於每支42元。除可在霜淇淋販售店兌換霜淇淋外，還可於全台酷聖石複合店兌換「2oz酷聖石冰淇淋」。
而7-11酷聖石複合店不只有獨家最低59元起「2oz份量冰淇淋」，同步於6月12日重磅推出「芒果草莓冰淇淋」，選用在地芒果果泥搭配草莓丁，酸甜充滿水果香氣，並聯名人氣手遊《怪物彈珠》打造可愛遊戲角色杯身，7月16日前於7-ELEVEN酷聖石複合店消費滿100元，還可兌換《怪物彈珠》虛寶乙組，數量有限贈完為止。
6月7-11還將領先超商通路，首度獨家推出「楊枝甘露」水果冰沙，以芒果冰沙為基底，加入芒果果肉搭配凍飲、椰果，打造咀嚼控也眼睛一亮的「CITY TEA水果冰沙楊枝甘露」，推出上市嚐鮮價75元（16oz原價85元），搶攻手搖飲料商機。
全家便利商店則是繼去年聯名Xpark水族館，今年夏天再度聯手推出全新「海鹽檸檬霜淇淋」，用在地檸檬汁及日本淡路島藻鹽調製雪酪，吃得到檸檬酸甜與海鹽微鹹滋味，清爽消暑；最可愛的是，杯身及餅皮套都有可愛水豚，買霜淇淋還會隨機贈送水豚、企鵝造型湯匙。而過年熱賣的「巨峰葡萄霜淇淋」、「草莓優格霜淇淋」也同步回歸。