今永昇太找回水準！昨先發6.2局僅失2分 還締造2大隊史百年紀錄
MLB美國職棒昨（10）日芝加哥小熊與辛辛那提紅人系列賽4連戰最終戰，小熊推派日籍強投今永昇太先發，此戰今永擺脫前2戰低潮，繳出6.2局僅失2分的優質先發，還送出7次三振，最終順利拿下本季第6勝，也幫助小熊避免被橫掃。而根據美媒報導，今永昇太生涯前12場大聯盟先發，已經寫下2大隊史百年紀錄，未來是否有望續寫更多紀錄，也備受外界期待。
記者陳品翔/綜合報導
在昨日出戰之前，今永昇太前2場先發表現皆不理想，5月30日對決釀酒人僅投4.1局就狂失7分退場，也是他旅美後首次單場挨2轟，是他赴美最慘一役，也丟掉防禦率王寶座。上一戰今永昇太出戰芝加哥白襪，他僅投4.1局就狂失5分，但因為是在隊友失誤後才挨轟，所以僅有1分自責分。
今永昇太昨先發找回身手 主投6.2局僅失2分
但今永昇太的調整速度很快，昨日先發面對紅人隊狀態隨即回穩，個人主投6.2局共用94球，其中有59顆好球，被敲出5支安打包含1轟，失掉2分都是自責分，其中有3支安打都集中在7局下，另飆出7次三振，僅投出1次保送，賽後順利收下個人本季第6勝，防禦率則為1.96。
今永昇太前12場出賽 締2隊史百年紀錄
今永昇太本季目前共12場先發，戰績6勝1敗，防禦率1.96暫居聯盟第3，並飆出72次三振和11次保送。總計今永如今生涯前12場先發出賽，僅投出11次四壞球保送，寫下隊史自1901年以來最少紀錄。
另外，今永昇太生涯前12場投出72次三振，高居隊史第3多，僅次於Mark Prior的86K和Kerry Wood的107K。還有今永的防禦率1.96，也是自1913年至1915年Zip Zabel的防禦率1.85之後，隊史109年以來的最低紀錄。