世新畢業帥弟被「美女3姊姊」包圍！超強身分起底：有歌手跟主播
隨著鳳凰花開的季節來到，各級學校的畢業典禮也陸續舉辦，近期更掀起了「美女姊姊」舉紅布條為畢業生弟弟慶祝的潮流。沒想到競爭也越來越激烈，除了日前的東海弟弟之外，又出現了世新帥弟被「美女3姊姊」包圍的爆紅照片，而這三位姊姊身分更是驚人，除了大姊是歌手外，三姐還是新聞主播，一家全部都是俊男美女。
記者潘毅／綜合報導
世新大學應屆畢業生高紹宇，日前看到東海大學男大生姊姊有姊姊幫忙做紅布條慶祝畢業的消息，覺得好羨慕，便在家庭群組tag所有人，沒想到姊姊們看到後，立刻被激發鬥志，直接製作出300公分的超長紅布條，並寫上「高紹宇畢業快樂！以後靠你養了加油！姊姊們愛你」。
畢業生高紹宇本人已經很帥了，但三位姊姊一登場，就直接成為照片上的焦點，她們的驚人身分也立刻被網友搜出，大姊高以馨是一名歌手，曾在2014年發過專輯，還參加過許多選秀節目，三姊高采葳則是東森數位新聞主播。
三位姊姊在6月8日當天，幫弟弟舉辦了「專屬畢業典禮」，讓當事人高紹宇相當開心，更表示還好這場不是真正的畢業典禮「不然我估計現場自稱是我姐夫的人可能比應屆畢業生還多。」
這系列照片曝光後，立刻引爆大批網友爭相留言，「現在畢業典禮也這麼競爭嗎」、「這到現場真的會轟動啦」、「好羨慕一堆帥哥都有三個姊姊」、「請容我叫你一聲小舅子」。