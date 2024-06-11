西班牙皇馬球迷涉嫌「唱歌辱華」！中國大使館怒批：性質惡劣
位於西班牙首都的著名足球俱樂部「皇家馬德里」，近日爆出球迷辱華風波，在本月1日歐聯冠軍盃決賽期間，1名中國直播主在採訪皇馬球迷時，對方竟用西班牙語唱出涉嫌侮辱中國女性的歌曲。對此，中國駐西班牙大使館11日回應稱，個別球迷言詞低俗、性質惡劣，深感震驚和憤怒，已第一時間向皇馬球會提出嚴正交涉。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，該名直播主當天採訪的皇馬球迷，其中一人對著鏡頭，用西班牙語引吭高歌，當時該球迷的朋友聲稱，歌曲大意是在讚頌勝利。然而，影片上傳到網路後，卻被聽得懂西班牙語的民眾踢爆，歌曲內容其實涉及侮辱中國女性。
事發後，該名直播主憤而向西班牙足球甲級聯賽（西甲）和皇馬投訴，連中國駐西班牙大使館也表達關切，提出嚴正交涉。西甲回應稱會堅定打擊仇恨犯罪，繼續抵制任何種族歧視言論；皇馬則表示，反對個別球迷的不當言行，堅決譴責任何形式的種族歧視、排外仇外言論，個別球迷的行為絕不代表球會以及廣大皇馬球迷的態度。
不少中國民眾在微博打下：「他們就是長期歧視才能編成歌傳唱，我可唱不出哪怕一句這麼污穢不堪，帶有歧視的歌」、「必須封殺皇馬」。