金價跳水跌破2300美元！專家認為還沒明確走空　建議先觀望

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外匯專家李其展分析，初步來看是有買盤進場，只是能否撐住5月3日低點2277美元還有一段路，一般認為金價是在美國就業數據公布後，美元轉強才開始跌，其實在數據公布前就跌了，只能說，市場預期若就業數據沒那麼差，金價會再反彈，因此先獲利了結一部分，結果美就業數據表現意外好，金價進一步下殺。
不過，他覺得金價還沒有明確走空，正在拉回測試低點，如果跌破2270美元會比較危險，因為這已跌破季均線，又跌破5月3日低點，就是一個轉弱訊號。
因此，接下來就要看美國即將公布的5月消費者物價指數（CPI）數據及美國聯準會利率決策結果，即便市場預估本周美國利率不變機率高，但如果C PI又高於市場預期，美國聯準會後又釋出讓美元更強的訊息，金價可能就會下去更久一點。
至於金價還有可能再轉強創新高嗎？李其展認為還是有可能，要看看有沒有避險題材，現在大家對股市依舊樂觀，若股市殺比較兇，就有避險題材，即便不一定創新高，但金價就不一定會那麼弱了。星展銀行也表示，對金價未來12個月2500美元的目標價不變。
在操作策略上，對於想逢低承接的人，李其展建議，還是先觀望，除非可以承受住萬一跌破2277美元或2270美元認賠殺出，也就是可以承受先砍掉再摸底，否則建議還是先觀望，至於之前已買的人，要獲利了結一部分是無妨。