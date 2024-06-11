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金價跳水跌破2300美元！專家認為還沒明確走空　建議先觀望

▲國際金價跳水失守2300美元，不過，專家認為還沒有明確走空，外銀也維持12個月目標價2500美元，只是建議想逢低承接的人，可先觀望。（圖／記者顏真真攝）
▲國際金價跳水失守2300美元，不過，專家認為還沒有明確走空，外銀也維持12個月目標價2500美元，只是建議想逢低承接的人，可先觀望。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

國際金價大跳水，一度跌破每盎司2300美元， 目前在2300美元上下震盪。外匯專家李其展今（11）日接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，初步來看有買盤進場，金價還沒有明確走空，目前仍在拉回測底，接下來就看美國最新通膨數據及聯準會（Fed）否釋出讓美元更強的訊息，一旦金價跌破2270美元就比較危險，也將是轉弱訊號，建議想逢低承接的人先觀望，除非能忍受萬一跌破2270美元認賠殺出。

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由於美國就業數據表現高於市場預期，也讓美國9月降息可能再降低，美元再度轉強，加上中國珠寶業者黃金銷售買氣減退，國際金價大跳水，並跌破2300美元大關，一度下探2286美元，今日再回到2300美元上下震盪，市場也關注金價還可能再創新高。

外匯專家李其展分析，初步來看是有買盤進場，只是能否撐住5月3日低點2277美元還有一段路，一般認為金價是在美國就業數據公布後，美元轉強才開始跌，其實在數據公布前就跌了，只能說，市場預期若就業數據沒那麼差，金價會再反彈，因此先獲利了結一部分，結果美就業數據表現意外好，金價進一步下殺。

不過，他覺得金價還沒有明確走空，正在拉回測試低點，如果跌破2270美元會比較危險，因為這已跌破季均線，又跌破5月3日低點，就是一個轉弱訊號。

因此，接下來就要看美國即將公布的5月消費者物價指數（CPI）數據及美國聯準會利率決策結果，即便市場預估本周美國利率不變機率高，但如果C PI又高於市場預期，美國聯準會後又釋出讓美元更強的訊息，金價可能就會下去更久一點。

至於金價還有可能再轉強創新高嗎？李其展認為還是有可能，要看看有沒有避險題材，現在大家對股市依舊樂觀，若股市殺比較兇，就有避險題材，即便不一定創新高，但金價就不一定會那麼弱了。星展銀行也表示，對金價未來12個月2500美元的目標價不變。

在操作策略上，對於想逢低承接的人，李其展建議，還是先觀望，除非可以承受住萬一跌破2277美元或2270美元認賠殺出，也就是可以承受先砍掉再摸底，否則建議還是先觀望，至於之前已買的人，要獲利了結一部分是無妨。

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