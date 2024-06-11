蘋果將掀「AI換機潮」？AI限iPhone 15 Pro後機型　外媒看法分歧

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報導指出，蘋果雖然想透過「服務」業務的營收成長來彌補新iPhone銷售下滑的缺口，但事實證明iPhone銷量仍舊是整間公司的最關鍵業務，難以取代。在所謂「更輕更薄」、「相機更好」不再能夠吸引更多消費者購買新手機後，「蘋果AI」成為最新的誘因，成為鎂光燈的焦點。但這策略是否能夠奏效？
《商業內幕》報導認為，從開發者大會上展示的蘋果AI功能，看到有一些東西「非常酷」，但也有很多東西沒有讓人「那麼印象深刻」。考慮到目前社會對於AI同時擁有熱烈擁抱與畏懼可怖的兩種情緒，蘋果一方面想要強調AI是有幫助的，一方面又要說服大家不需要擔心AI會帶來問題，這種「中間路線」讓蘋果AI看起來有點酷，但又不會讓人覺得驚訝。所以，消費者會買單嗎？報導最後以開放式地疑問作結，並未下定論斷。
《路透社》也針對相同進問題行分析，有專家看好蘋果AI能夠像當年新推出的5G手機一樣，跟上近年AI話題，帶動一波換機潮。但也有分析師認為，消費者不會為了AI買單，目前蘋果AI看起來還不是會帶來顛覆式體驗的殺手級應用。
美國富豪馬斯克（Elon Musk）則開出第一槍，批評蘋果與OpenAI合作可能會帶來安全問題，挖苦蘋果無法製造自己的AI，也不知道一旦將數據交給OpenAI會發生什麼事。蘋果則聲稱，與ChatGPT的整合不代表用戶數據會被追蹤，透過Siri使用ChatGPT時，用戶的IP位址將被隱藏。