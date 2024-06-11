全球首發！野生百步蛇「護卵、護幼」影片大公開　

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臺中分署分署長張弘毅說，這是臺灣也是世界首度揭露百步蛇在野外產卵後的護卵、孵化、護幼，到幼蛇離巢的完整過程與行為，分署協同野聲團隊以紅外線自動相機，搭配縮時攝影機、夜視鏡、密錄攝影機等科技器材，歷經2個多月時間日夜拍攝，成功記錄到整窩20顆蛇卵的孵化，以及幼蛇全數平安離穴的過程，並以不影響幼蛇活動的諧波反射器，成功追蹤幼蛇離穴後的活動，也是全球幼蛇追蹤研究的重大突破。
臺中分署補充，本次也觀察到雌蛇的護卵與疑似為了利於蛇卵孵化而在午間離穴一段時間再回穴的體溫調節行為，以及幼蛇孵化後雌蛇仍持續留在穴內的護幼行為；此外，更首度運用國外雪崩時的拯救系統──諧波反射器，進行幼蛇離穴後的活動追蹤。
諧波反射器可發出訊號，過去曾被使用在蛙類、蜥蜴、甲蟲等追蹤研究，此次野聲團隊將其黏貼在離穴後完成首次蛻皮的百步蛇幼蛇體表進行追蹤，發現幼蛇離穴後，並未立即長距離播遷，而是先躲藏在附近的岩縫、樹叢，再漸移至周邊次生林環境中活動，並且以清晨及傍晚活動最為頻繁。臺中分署也說明，幼蛇在第二次蛻皮後，原本黏貼在身上的發報器也跟著全數褪下，不會對幼蛇成長造成阻礙。
出席記者會的林業保育署署長林華慶曾是蛇類研究人員，他在民國89年任職臺北動物園期間，恰巧曾創下臺灣圈養百步蛇首次配對繁殖的正式紀錄。林華慶說，蛇類在圈養狀況下，生殖行為與生態並不會有太大改變，以過去在動物園完成的兩次百步蛇繁殖紀錄而言，百步蛇都是在七月下旬產卵、八月下旬孵化，孵化期約30餘天，與臺中分署的八仙山案例相仿，而且雌蛇在產卵後同樣也展現護卵行為。
相較於野外難以觀察到百步蛇繁殖初期的求偶配對，林華慶說，從過去在動物園的繁殖即觀察到，百步蛇是在十月間開始求偶，雄蛇溫柔吐信，母蛇昂頭作態，經過三週形影不離的交配期間後，雌雄蛇就回復獨行生活，不再有任何互動；而交配後的雌蛇從翌年二月起，身形明顯粗大，直至七月下旬產卵；產卵前，雌蛇至少有長達8個多月的時間未再進食。過程中也發現，雌蛇的護卵行為在產後兩週內特別明顯，會強力抵抗工作人員碰觸蛇卵。
林華慶也特別指出，由於圈養環境難以維持適合蛇卵孵化的穩定溫濕度，必須將卵移置孵化箱，因此無法觀察到蛇卵孵化後期雌蛇的護卵行為，以及雌蛇在什麼時機離開卵窩或幼蛇，是否會有護幼行為等關鍵。因此八仙山的案例，剛好補足了長期以來百步蛇繁殖資料空白的後半段，而從89年動物園的圈養繁殖，到相隔23年後的八仙山野生個體生殖觀察，整合後剛好完備了臺灣本土百步蛇的生殖生態資料，彌足珍貴。
臺中分署表示，八仙山國家森林遊樂區林相生態多元豐富，當然也是許多蛇類的棲地，該分署會將此珍貴案例，納入八仙山自然教育中心的教案與環教活動。林業保育署也提醒，蛇類是臺灣自然生態系的一環，也是生態健全的指標生物。民眾到山野活動時，只要有夜間照明，避免雙腳肢體外露，或伸手進入看不見內部的枯木樹枝堆及石頭隙縫，就能平安無事；而且臺灣的蛇類並不會主動攻擊人，即令狹路相逢，不要試圖攻擊、捕捉，安靜離開或待蛇自行離開即可，享受山林同時，也應與野生動物和諧共處。