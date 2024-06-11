大谷翔平學弟來了！「怪物高中生」佐佐木麟太郎加入美職選秀聯盟

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由於佐佐木麟太郎來自花卷東高校，時常以「大谷翔平學弟」為人所知，但他在高校時期就受到日本媒體的關注。除了有強大的打擊爆發力，還有相當不錯的選球能力，在高中三年總計轟出140支全壘打，大幅超越了由日本火腿鬥士2017年第一指名宮幸太郎的111轟紀錄。
當時普遍認為，佐佐木麟太郎若投入日職選秀，有高機率會獲得第一指名，然而他並未選擇投入日職，而是遠赴美國，加入史丹佛大學。這一選擇也引起日本熱議，因為多數日本高中生畢業後，都會選擇先進入日職發展，並在日後透過球團使用「入札制度」，再近一步挑戰美國職棒大聯盟。
打擊力量是特點 發展潛能巨大
儘管由於時間問題，佐佐木麟太郎直到今年秋季才成為史丹佛大學的新生，並為球隊出賽。不過他從春天後就赴美，一直在史丹佛大學鍛鍊和上課。重要的是，佐佐木麟太郎今日也將首度在選秀聯賽中出賽，擔任特倫頓雷霆的先發一壘手，迎戰弗雷德里克鑰匙隊。
根據球探報告指出，佐佐木麟太郎的體格壯碩，天生擁有頂尖的力量，甚至可能超越大谷翔平、松井秀喜等日籍球星，讓外界期待，他在面對美國更高水準的投手時，能夠展現出何種等級的能力。同時，在進入史丹佛大學後，是否又能提升自己打擊以外的能力，是眾人所關注的焦點。
值得一提的是，根據美國大聯盟選秀規定，選擇就讀大學的球員，必須完成三年的學業，或是在選秀日後45天內年滿21歲，才能符合選秀資格。言下之意，目前才剛就讀大一的佐佐木麟太郎，需要等到2026年才能參加選秀。