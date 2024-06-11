徐巧芯遭控涉潛艦不法 郭璽揭3大賄款源頭：要讓潛艦國造停下
國民黨立委徐巧芯大姑夫婦涉嫌協助詐團洗錢，如今大姑丈夫杜秉澄又踢爆，徐另涉潛艦聲紋等不法案件，遭徐駁斥她這輩子「唯一有認識」的潛艦業者就是郭璽。稍早前海軍顧問郭璽召開記者會，直指如果杜秉澄的指控屬實，徐巧芯有收到「賄款」源頭可能來自3大方向，分別是中共、台灣內部賣台勢力、未得標廠商。
記者林怡昕／台北報導
根據《鏡週刊》報導，杜秉澄日前在延押庭上驚爆，「因為我手上擁有徐巧芯一些犯法的事證，像是收受回饋還有潛艦的聲紋、內線交易牽扯的…」由於內容敏感，依例檢察官知悉有新的犯罪事由，可以主動簽分偵辦，檢察官一旦啟動調查，屆時徐巧芯恐怕會再陷入另一起司法風暴中。
徐巧芯稍早對此發布5點聲明，強調她這輩子「唯一有認識」的潛艦業者就是郭璽，但那是因為她「揭露他的相關弊端」，他們甚至是對立面。
對此，郭璽指出，如果杜秉澄的指控屬實，徐巧芯有收到「賄款」源頭可能來自3大方向，首先，「中共直接介入」，因為中共很擔心潛艦國造對中國造成威脅，第二，「台灣內部賣台勢力」，例如旺中集團董事長蔡衍明、宏達電董事長王雪紅、前中廣董事長市長趙少康都有可能，且徐和趙少康關係也不錯，第三，「未得標廠商」，動機很簡單，怎樣才能阻斷潛艦國造進程，就是中斷重新換一批人來做。
「最終目的就是讓潛艦國造停下來」郭璽認為，這三種勢力介入都相當可怕，他沒有誇大其詞，台灣潛艦國造對中國有很大威脅，中國不除不快。