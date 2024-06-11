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Apple WWDC前半場靠「計算機」救援！眾認「學生救星」手寫厲害

▲iPadOS 18 加入「Math Notes」數學筆記，手寫數學公式系統會辨識字跡同時提供解答，還可以為變數賦值，甚至插入圖表，功能相當強大。（圖／翻攝影片）
▲iPadOS 18 加入「Math Notes」數學筆記，手寫數學公式系統會辨識字跡同時提供解答，還可以為變數賦值，甚至插入圖表，功能相當強大。（圖／翻攝影片）

記者周淑萍/綜合報導

今（11）日凌晨舉辦的蘋果開發者大會WWDC24，超過100分鐘的發表會，一共有iOS 18、iPadOS 18、macOS 15 Sequoia、watchOS 11、tvOS 18 和 visionOS 2等6大系統全面更新，同時整合ChatGPT推出蘋果AI「Apple intelligence」。批踢踢鄉民更是關注著蘋果股價，在前半場一直沒看到AI亮相，讓股價往下跌，直到iPadOS 18有全新的「計算機」竟成為股價救星。

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蘋果在WWDC發表iPad最新作業系統iPadOS 18，諸多功能中，網友最關心的是「計算機」，在 iPadOS 18 中，推出全新的「Math Notes」數學筆記，可以輸入或手寫出數學公式，系統會辨識字跡同時提供解答，此外，不只提供解答，使用者還可以為變數賦值，甚至插入圖表。iPad 上的基本計算機和科學計算機，讓使用者在寫完公式之前就能查看完整的表達式。同時提供歷史記錄協助使用者追蹤先前的計算內容；而單位換算功能則讓使用者能快速換算長度、重量、貨幣等單位。

外界原以為iPad的計算機會是和iPhone相同功能，但在iPadOS 18上不只是有，甚至「超越」，超級突破的新功能，竟成為發表會上半場最大亮點，Ptt上有網友就發現，發表會進行到該功能的介紹時「蘋果股價真的起來了」、「計算機發表股價立刻V轉太神了吧」、「真的靠計算機救場」。針對「Math Notes」的亮相，不少網友驚呼是一款「考試神器」、「工科救星」、「用寫的、蠻強的」，還有人認為，學生真的要買爆iPad了。

iPadOS 18開發者測試版即日起開放，公測版將在下個月上線，適用版本如下：

▪︎iPad Pro (M4)

▪︎12.9 吋 iPad Pro (第 3 代及後續機型)

▪︎11 吋 iPad Pro (第 1 代及後續機型)

▪︎iPad Air (M2)

▪︎iPad Air (第 3 代及後續機型)

▪︎iPad (第 7 代及後續機型)

▪︎iPad mini (第 5 代及後續機型)

▲iOS 18 加入「Math Notes」數學筆記，手寫數學公式，系統會辨識字跡同時提供解答，還可以為變數賦值，甚至插入圖表，功能相當強大。（圖／翻攝影片）
▲iOS 18 的「Math Notes」數學筆記，功能強大，被網友認為是「學生救星」。（圖／翻攝影片）

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