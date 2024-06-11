Caitlin Clark例行賽吸引「20333人」進場　超過同日NBA總冠軍賽

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Caitlin Clark在NCAA時期人氣就相當驚人，隨著她不斷寫下驚人成績和紀錄，也屢次刷新女籃票房紀錄。而在進入到WNBA之後，她也將這種能力帶進到職籃之中。
根據美國媒體報導，在狂熱隊日前和神祕隊的比賽中，票房突破到20333人，這甚至比同日進行的（美國時間6月7日）NBA總冠軍賽G1的19156人還要多。雖然這和塞爾提克主場TD花園廣場的滿場上限約為19500人也有關，但在過去美國女籃人氣難以和男籃相比，WNBA例行賽能夠和NBA總冠軍賽相比，就已經十分驚人。
不過進場人數不能完全等同於票房，因為NBA總冠軍賽的門票還是更為昂貴，以這次塞爾提克與獨行俠的系列賽為例，平均票價高達4150美元（約13.4萬台幣），超越2019年金州勇士和多倫多暴龍系列賽的3899美元（12.6萬台幣），締造總冠軍賽票價新高。而Clark在WNBA首秀對上紐約自由人的門票大約為117美元，該場比賽吸引210萬人觀看，使其成為ESPN和ABC史上收視率最高的WNBA比賽，也是自2001年以來收視率最高的WNBA比賽。
Clark客場打成主場 球迷大喊「我們要Caitlin！」
Clark的人氣在客場也絲毫不減，今天在對上康乃狄克太陽的比賽，儘管狂熱隊以72：89慘敗，但Clark依舊是全場焦點，她因犯規問題從第3節中段開始一直在場下坐著，到了第4節全場球迷開始鼓譟，大喊「我們要Caitlin！」，可說是球館有很多人是特地來看她的也不為過。
Clark今晚上場時間為生涯新低，只有22分鐘，她全場8投3中，三分球5投2中，拿下10分。