柴犬坐機車兜風「慘遭小鳥神風攻擊」！無辜臉吸170萬人朝聖笑翻
部分鳥類到了繁殖季節領域性極強，為了保護寶寶不惜攻擊任何靠近鳥巢範圍的生物。近日就有一段影片引起大量關注，原來是一隻呆萌可愛的柴犬被飼主騎機車載出門兜風，沒想到在路上停紅燈時，竟莫名被小鳥攻擊，讓牠露出既無辜又困惑的表情，影片曝光後立即累積170萬觀看次數，眾人全被柴柴的傻眼反應笑翻。
記者賴禹妡／綜合報導
北部一間裝修工程公司近日在IG上貼出一段行車紀錄影片，當時眾人正在出門估價的路上，車輛在停紅燈時，看到前方一名機車騎士正載著自家柴犬兜風，當時柴犬坐在後背包內，好奇地四處張望看風景，讓大家看到立刻直呼超可愛。
沒想到，下秒柴犬突然一臉傻眼地左顧右盼，仔細觀察才發現，原來有一隻小鳥飛過柴犬頭上，接著還折返「低飛襲擊」柴犬頭頂，柴柴被打後表情超困惑，還蠢蠢欲動地想下車追小鳥，但綠燈後就跟著飼主揚長而去。
原PO見到真相也忍不住笑喊「天啊，小鳥故意要打柴柴的！」影片在網路上曝光後，隨即引起大量關注，觀看數甚至將近170萬，網友們紛紛笑喊「版主一定沒想過，這影片掌握流量密碼，迎來生涯最高觀看紀錄」、「波波對卡蒂狗使出電光一閃」、「三層肉吸引覓食者了」。