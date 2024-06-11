江祖平貴婦身分曝光！肌肉太發達 黃少祺虧「以為在演BL」
黃少祺、江祖平今（11）日出席三立台灣台最新八點檔《願望》開鏡儀式，此次兩人在劇中飾演夫妻，江祖平還是一名貴婦，為了角色她替自己添了不少行頭，黃少祺卻虧她肌肉太發達，很像在演BL劇。
記者李欣容／台北報導
《願望》劇情以黃少祺、陳冠霖、江宏恩三位好兄弟為了錢財而反目成仇來發展，這次三位男神同台，在劇中都有自己的家庭，總是把台八當成偶像劇演的陳冠霖，這次劇中升格當爸，小孩都是20幾歲，大家好奇他怎樣去調整心態，因為這次演出不再是高富帥，對他在演技上也是一大考驗，陳冠霖笑說自己的小孩也要上高一了，所以在心態上還好，只是這次楚翔飾演他的兒子，用低沉的聲音叫他爸爸，這是目前唯一不習慣的地方，黃少祺也插話說：「我以朋友立場跟冠霖說一聲，終於等到你（演爸爸）了！」
而黃少祺這次劇中同樣有20多歲的小孩李家慶與華千涵，他笑說已經是不歸路了，不過最特別的是和久未露臉的江祖平飾演夫妻，由於江祖平的個性太男孩子氣，大家都稱呼她為「平哥」，所以這次兩人合體演出，黃少祺就搖頭說：「真像在演BL劇，因為我從來沒有碰過肌肉這麼強健發達的女性。」此話一出還擔心會被江祖平揍，而大家很好奇兩人未來會有親熱戲嗎？江祖平立刻回說：「不可能！」
江祖平這次為演出貴婦，自己添了不少行頭，鞋子全都是細高跟，就是希望能多一點女人味，只是開拍至今，每場戲都是在吵架、打架，全身都是傷，讓她苦嘆自己是「老骨頭」了。