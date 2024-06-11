連假結束雨連下6天！明開工日「下班防大雨」　全台高溫飆破30度

暑假到高雄看演唱會！承億酒店一泊一食6500元起　1899元可住三館

▲承億酒店品牌月線上旅展自即日起至6月23日於承億酒店官方網站開賣，首推「經典和式雙人房（兩中床）平日一泊一食」旅展優惠價格6,500元(原價3萬4,000元)。（圖／承億酒店提供）
▲承億酒店品牌月線上旅展自即日起至6月23日於承億酒店官方網站開賣，首推「經典和式雙人房（兩中床）平日一泊一食」旅展優惠價格6,500元(原價3萬4,000元)。（圖／承億酒店提供）

記者葉盛耀/綜合報導

高雄承億酒店擁有全球唯一高空懸挑透明無邊際泳池，提供208間多樣化景觀客房，即起~2024年6月23日推出線上旅展，商品除有基本一泊一食、一泊二食外，也針對暑期親子市場提供「經典和式四人房住宿券」，其中「經典和式雙人房」套票買五送一，雙人入住含早餐，優惠近1.5折。另有承億文旅淡水吹風、花蓮山知道、台中鳥日子、桃城茶樣子、潭日月五館雙人聯合住宿券，每張只要1899元，可直接到淡水、台中、花蓮三館不需加價直接使用。

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今年高雄暑假期間除了高雄啤酒節外，高雄流行音樂中心也將在7~9月舉辦超過8場演唱會，而承億文旅集團旗下承億酒店與其他旅宿，看好演唱會商機推出線上旅展賣起優惠券。

此次承億酒店品牌月線上旅展自即日起至6月23日於承億酒店官方網站開賣，首推「經典和式雙人房平日一泊一食」旅展優惠價格6,500元(原價3萬4,000元)、「經典和式雙人房平日一泊二食」7,000元(原價3萬6,400元)、「經典和式四人房平日一泊二食」1萬元(原價3萬8,600元)，最低享1.9折優惠。其中最優惠商品為「經典和式雙人房」套票買五送一，雙人入住含早餐只要3萬2,500元(原價20萬4,000元)，相當於以1.5折價格入住承億酒店。

▲高雄承億酒店24樓的的高空透明無邊際泳池，一向是全台遊客喜愛的景點。（圖／記者葉盛耀攝）
▲高雄承億酒店24樓的的高空透明無邊際泳池，一向是全台遊客喜愛的景點。（圖／記者葉盛耀攝）
另有「貳陸日全食美食遨遊券」，平日午餐買十送二每套9,680元，以及「貳陸日全食下午茶券」買十送三每套8,250元，下午茶券原價每張825元，線上旅展平均每張635元，僅適用於貳陸日全食下午茶餐期14:30-16:30。

優惠除了承億酒店，另有承億文旅集團旗下淡水吹風、花蓮山知道、台中鳥日子、桃城茶樣子、潭日月五館雙人聯合住宿券，每張1899元，且享買六送一共1萬1,394元，平旺日可任選台中鳥日子、花蓮山知道、淡水吹風3館入住，而桃城茶樣子、潭日月則需額外加價。

▲承億文旅集團旗下淡水吹風、花蓮山知道、台中鳥日子、桃城茶樣子、潭日月五館雙人聯合住宿券，每張1899元，且享買六送一共1萬1,394元，平旺日不需加價、可直接入住台中鳥日子等3館。（圖／承億文旅提供）
▲承億文旅集團旗下淡水吹風、花蓮山知道、台中鳥日子、桃城茶樣子、潭日月五館雙人聯合住宿券，每張1899元，且享買六送一共1萬1,394元，平旺日不需加價、可直接入住台中鳥日子等3館。（圖／承億文旅提供）
另外，長榮酒店提團也針對暑假推多元的住房專案與優惠。像是長榮文苑酒店（嘉義）主打【來嘉FUN義下】住房專案，三天兩夜雙人成行8,300元起，依房型提供兩天早餐及一天自助晚餐、故宮南院門票等多項優惠，暑假期間館內餐廳結合當令蔬果推出「盛夏果物季」，提供夏季特別料理、創意特調、精釀啤酒等特色餐食，讓旅客在住宿期間體驗限定的美味。

最優惠則屬台糖長榮酒店（台南），結合周年慶活動，推出【慶夏20】住房專案，6月16日前預訂7、8月住宿，雙人成行只要3,699元起，專案包含早餐外再送20週年紀念杯墊。

▲台糖長榮酒店（台南），結合周年慶活動，推出【慶夏20】住房專案，6月16日前預訂7、8月住宿，雙人成行只要3,699元起。（圖／長榮酒店提供）
▲台糖長榮酒店（台南），結合周年慶活動，推出【慶夏20】住房專案，6月16日前預訂7、8月住宿，雙人成行只要3,699元起。（圖／長榮酒店提供）
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