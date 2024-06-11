暑假到高雄看演唱會！承億酒店一泊一食6500元起　1899元可住三館

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此次承億酒店品牌月線上旅展自即日起至6月23日於承億酒店官方網站開賣，首推「經典和式雙人房平日一泊一食」旅展優惠價格6,500元(原價3萬4,000元)、「經典和式雙人房平日一泊二食」7,000元(原價3萬6,400元)、「經典和式四人房平日一泊二食」1萬元(原價3萬8,600元)，最低享1.9折優惠。其中最優惠商品為「經典和式雙人房」套票買五送一，雙人入住含早餐只要3萬2,500元(原價20萬4,000元)，相當於以1.5折價格入住承億酒店。
另有「貳陸日全食美食遨遊券」，平日午餐買十送二每套9,680元，以及「貳陸日全食下午茶券」買十送三每套8,250元，下午茶券原價每張825元，線上旅展平均每張635元，僅適用於貳陸日全食下午茶餐期14:30-16:30。
優惠除了承億酒店，另有承億文旅集團旗下淡水吹風、花蓮山知道、台中鳥日子、桃城茶樣子、潭日月五館雙人聯合住宿券，每張1899元，且享買六送一共1萬1,394元，平旺日可任選台中鳥日子、花蓮山知道、淡水吹風3館入住，而桃城茶樣子、潭日月則需額外加價。
另外，長榮酒店提團也針對暑假推多元的住房專案與優惠。像是長榮文苑酒店（嘉義）主打【來嘉FUN義下】住房專案，三天兩夜雙人成行8,300元起，依房型提供兩天早餐及一天自助晚餐、故宮南院門票等多項優惠，暑假期間館內餐廳結合當令蔬果推出「盛夏果物季」，提供夏季特別料理、創意特調、精釀啤酒等特色餐食，讓旅客在住宿期間體驗限定的美味。
最優惠則屬台糖長榮酒店（台南），結合周年慶活動，推出【慶夏20】住房專案，6月16日前預訂7、8月住宿，雙人成行只要3,699元起，專案包含早餐外再送20週年紀念杯墊。
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