張書偉才剛結婚！「長腿前妻」找上門《婆婆》鍾欣凌台下看好戲
家庭生活喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》播到第12集，以「發貴」一角深入人心的張書偉於9日舉行婚宴，張書偉準備了「珍賀齋」桌，導演鄧安寧、製作人陳慧玲和演員鍾欣凌、洪都拉斯、于子育、王少偉都到場獻上祝福，鍾欣凌見到張書偉直呼，「是真的結婚耶！不是戲裡面。」張書偉笑回，「所以我等下不會...還沒播還沒播，下禮拜。」差點將未播劇情爆雷，在婚禮現場新郎張書偉和新娘大跳Energy熱門16蹲，鍾欣凌和洪都拉斯、王少偉在一旁看好戲，還幫忙數，會這麼有感是因正巧《我的婆婆2》最新劇情中，張書偉和黃姵嘉飾演的小鷗湊對，兩人論及婚嫁，沒想到殺出一個長腿前妻上門，讓發貴驚慌失色。
記者李欣容／台北報導
《我的婆婆怎麼那麼可愛2》8日播出11、12集，發貴和小鷗開始著手準備婚禮，不過卻出現一名來自夏威夷的長腿女人，她不但身高170公分，還有模特兒衣架子，外型超亮眼，她表示自己關注發貴的消息很久了，專程從夏威夷回來見發貴，發貴聽聞後直呼不認識，卻藏不住驚慌的神情，小鷗察覺發貴有事瞞著她，跟大美討論之後，猜測長腿女人就是發貴的前妻。
張書偉透露，在《婆婆》第1季時，如果大家夠仔細或印象夠深刻，有個線索是發貴其實是有結過婚的，不過他跟前妻很久沒聯絡了，第2季這個伏筆就拋出一個震撼彈，也就是那個前妻回來找發貴跟小鷗，要破壞兩人的感情，這次發貴的危機就是該如何去處理跟前妻的婚姻關係。網友看到也直呼，「前妻真的埋梗太久了。」沒想到第2季竟然出現這條故事線，讓大家又驚又喜。
對於發貴這個角色，張書偉認為和他最大的相同點就是「執著」，「發貴為了想要保住餅店很執著，為了要留住小鷗也很執著，我私底下也有執著這一面，假設我喜歡一個東西，我就會很執著的想要完成它，發貴是一個無法一心二用的人，我自己也是。」
戲裡戲外都勇敢追愛的張書偉，認為一段感情裡「誠懇」是最重要的事，不論追求結果是否如你所願，他覺得要讓對方能夠接納自己，最好的方式就是誠懇地對待對方，即便最後你沒有追到，對方也不會覺得你是一個很糟、很不ok的人。