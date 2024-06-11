Albee遭塔羅師警告「很多人想上妳」！被嗆小三臉 她無奈發聲
女星Albee（范乙霏）從《我愛黑澀會》出道，出道多年的她，憑著流利的口條和姣好的外貌，經常上遍各大綜藝節目。Albee近日就上《哈囉你有事嗎？》節目，分享自己某次去算塔羅牌時，竟然被塔羅老師直接說：「你最近感情不順要小心！有很多人想上妳！」對方還不斷頻頻出言挑釁，讓她聽了之後超傻眼，現場來賓也驚呼連連。
記者洪生儒／綜合報導
Albee近日上《哈囉你有事嗎？》節目，錄製「『黑特』名單一定有她？『女人公敵』壓力山大！」單元，大方透露自己在前陣子透過朋友推薦，去算了一間號稱很準的塔羅牌店，想說問問看最近宇宙有沒有要給她什麼訊息，沒想到店內男性塔羅老師對她態度不是很友善，一翻完塔羅牌之後，老師就警告她：「最近要小心！你會感情不順。」
不過，Albee那陣子並沒有談感情，她便好奇追問老師「那會怎麼樣不順？」殊不知，老師聽完當場直接說：「就是有很多人想上妳！」塔羅老師如此直白的態度，讓Albee感到很驚訝，但她還是保持冷靜的跟老師說：「可是他們想上我，不代表我要給他們上啊！這樣算不順嗎？」
沒想到，下一秒塔羅老師轉頭看著Albee朋友，一邊指著Albee說：「你不覺得她長得一臉小三臉嗎？」Albee當場露出超困惑的表情，並透露自己個性很強勢，「我沒有辦法當小的！」Albee也無奈說道：「可能是因為不認識我的關係，光看我的臉跟聽我的聲音，才會誤以為我就是愛當小三。」