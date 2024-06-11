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富邦女神蓁蓁遭「丟粽子」！驚呆10秒鐘：我不知道該怎麼處理它

▲富邦啦啦隊女神蓁蓁今（11）日凌晨，在Threads上透露自己被激進球迷「丟粽子在腿上」，讓她當下驚呆約莫10秒，並崩潰大喊：「我不知道該怎麼處理它！」（圖／翻攝自蓁蓁IG）
▲富邦啦啦隊女神蓁蓁今（11）日凌晨，在Threads上透露自己被激進球迷「丟粽子在腿上」，讓她當下驚呆約莫10秒，並崩潰大喊：「我不知道該怎麼處理它！」（圖／翻攝自蓁蓁IG）

記者楊慧玲／綜合報導

昨（10）日適逢端午連續假期最後一天，富邦悍將主場迎戰中信兄弟，有不少粉絲發現球場後方突然有警察出現，並將一名球迷帶離球場，不少粉絲都十分疑惑發生什麼事。有粉絲在Threads上還原事發經過，而富邦啦啦隊成員蓁蓁也出面證實表示：「他丟了一袋鹼粽在我腿上。」讓她當下驚呆約莫10秒鐘，並崩潰表示：「我不知道該怎麼處理它！」

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▲蓁蓁在Threads上分享事發經過，表示自己當下「不知道怎麼處理！」（圖／翻攝自蓁蓁IG）
▲蓁蓁在Threads上分享事發經過，表示自己當下「不知道怎麼處理！」（圖／翻攝自蓁蓁IG）
昨日是端午節，有粉絲為了想要討好心目中的啦啦隊女神，因此特地去買了應景的粽子進場要送啦啦隊女孩。然而，有粉絲疑似行為過激，因此一開始女孩們並沒有接受他的好意，因而在球場內擾亂秩序。

有球迷在Threads上還原事情經過，表示該名球迷跑到應援舞台上，要拿東西給Fubon Angels們，但啦啦隊總監「葛皇」Grace當下便出面制止，未料該名球迷沒有理會總監Grace，持續從袋中拿出東西給另一名啦啦隊女孩蓁蓁，還將空袋子丟向韓籍女孩李雅英後就離開。隨後總監Grace將東西收好後拿去服務台，該名球迷還在現場錄影，對著Grace大呼小叫，最終被帶上警車離開球場。

▲蓁蓁昨日在新莊棒球場，被球迷「丟粽子」。（圖／翻攝自蓁蓁IG）
▲蓁蓁昨日在新莊棒球場，被球迷「丟粽子」。（圖／翻攝自蓁蓁IG）
遭受波及的富邦女神蓁蓁也在貼文處下方證實：「他丟了一袋鹼粽在我腿上。」該粉絲並表示希望蓁蓁能夠把袋中食物分給所有啦啦隊女孩們，蓁蓁無奈地表示：「那袋在我腿上大概有10秒，我不知道該怎麼處理它！」

不少球迷們看到後，紛紛表示：「這種來路不明的食物，你拿到是敢吃喔」、「那粽子還不知道有沒有偷加料勒」、「娛樂圈粉絲給的東西也通常因為這樣通通丟掉」，也有粉絲開玩笑表示：「南部粽、北部粽大戰那麼多年，只有鹼粽出現能讓南北大和解。」

▲事實上，過去就曾出現過黑粉向藝人投毒的事件發生，因此不論是藝人、網紅、啦啦隊女孩們，對於來路不明的食物都會格外小心。（圖／翻攝自蓁蓁IG）
▲事實上，過去就曾出現過黑粉向藝人投毒的事件發生，因此不論是藝人、網紅、啦啦隊女孩們，對於來路不明的食物都會格外小心。（圖／翻攝自蓁蓁IG）
事實上，過去就曾出現過藝人被黑粉下毒的事件，2006年時韓國男子天團「東方神起」隊長允浩接過一名20歲女性粉絲的柳橙汁喝下，接著他的嘴巴馬上黏在瓶子上，並且出現嘔吐、吐血反應，隨即被經紀人送往醫院急救，調查後得知這是一瓶被塗滿5瓶強力膠的飲料，令人毛骨悚然。允浩休養許久才康復出院，事發後他曾受訪表示自己被下毒以後，一度造成極大的心理陰影，花了許久才克服心理障礙。

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