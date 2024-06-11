林襄曬「絕對領域辣照」！韓國渡假大啖美食 IG報備：我有吃
味全龍啦啦隊女神林襄近期難得沒有工作，抽空前往韓國渡假、旅遊。今（11）日，林襄在IG曬出她露出「絕對領域」的性感辣照，吸引不少粉絲按讚、分享。由於林襄近期被不少粉絲質疑體態過瘦，因此她也曬出她在韓國吃吃喝喝、大啖美食的照片，並且特別標注「#我有吃」，短短2小時吸超過2萬人按讚。
記者楊慧玲／綜合報導
林襄近日與好友林一七以及2名師妹張雅涵及李芷霖4人一同前往韓國旅遊，林襄表示自己在韓國期間都在生病，直到要回國感冒才好。由於近期林襄過瘦的體態時常引發討論，因此她也在IG上曬出她吃火鍋、烤肉、糖葫蘆、棉花糖、冰淇淋、醬油蟹、小籠包、咖啡等美食的照片，並強調「#我有吃」，讓不少粉絲笑翻。
林襄也曬出離開韓國前拍攝的美照，只見林襄曬出「絕對領域辣照」，微微露出屁股蛋，十分性感好看，照片上傳短短不到2小時便吸引超過2萬人按讚。有粉絲指出林襄的照片「每一張都像是畫報等級！」也有粉絲關心林襄的身體健康，表示：「補充元氣最重要」、「小襄有長肉了」、「有吃就好」、「放假就是要邊吃邊玩」。
林襄此次前往韓國，不僅嚐遍韓國各樣經典美食，還特地前往超夯韓劇《淚之女王》中，金智媛飾演百貨公司的總裁「洪海仁」所掌舵的「Queen's女王百貨」。這棟百貨公司，實際上叫做「汝矣島現代百貨（The Hyundai Seoul）」，其規模堪比10餘座足球場，並有8層樓的逛街空間，集結各大精品及韓國時下熱門潮流品牌，是近期韓國最夯的景點之一。