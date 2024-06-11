《波拉西亞戰記》妖精現身！Coser神還原 「風動力造型」超驚艷
遊戲橘子代理、韓國大廠 NEXON 開發的 MMORPG 《波拉西亞戰記》本週四（6/13）就要在台港澳上線，今（11）日遊戲橘子舉辦上市記者會，除了集結中職5隊啦啦隊女神、九天民俗技藝團戰鼓助威外，現場也有眾多 Coser 將角色帶入現實，其中 《波拉西亞戰記》核心角色「妖精」更帶著國際藝術大師 Anthony Howe 設計的「風動力裝置」登場，相當引人注目。
記者張志浩／綜合報導
《波拉西亞戰記》中的「妖精」在遊戲設計時，與里約奧運聖火炬設計者 Anthony Howe 合作，將「kinetic art (動態藝術) 」運用在妖精「潔珞」、「艾倫」、「費萊茨」的元素設計上，完成非常絢麗又帶有威嚴的「妖精專屬形象」。
而如此驚人的作品，則遊台灣手作實力派的知名 Coser「KURO」透過特效化妝、攝影技術、3D建模一步步製作而成，穿戴到身上後視覺衝擊相當驚人，彷彿遊戲角色完全進入現實世界；KURO也說：「角色的真實性相當重要，二次元的角色是存在電腦裡面，因此有很多不科學、無法想像的造型，要讓它們走進活動現場，就必須要有現實感。」
而目前70歲的 Anthony Howe 年輕時曾做過倉庫保管員，他在工作時發現金屬物品的魅力，因此日後藝術作品大多由各種小部件組裝，更特別的是，Anthony Howe從小就對「風」特別有興趣，種種原因讓他認為，「靜態的視覺世界不有趣，它們應該要能動起來」。
2016年里約奧運，Anthony Howe 操刀聖火主火炬的設計，他花費近1年的時間，將傳統金屬加工技術和計算機輔助設計的相互配合，將一個個金屬組裝起來，完成了巨大的「螺旋形雕塑作品」，在風的吹拂下，主火炬不斷在空中轉動，象徵「能量的起源」，和當屆奧運強調的「節約、環保」相互呼應，而現在，他也將創意帶入《波拉西亞戰記》，讓玩家一睹國際藝術大師的超狂創作力。