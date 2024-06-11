柬埔寨王室公主參演！《鬼氣球》登台　搭檔「緬甸水行俠」

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值得一提的是，本片還請來有「柬埔寨美女皇室公主」之稱的諾羅敦珍娜，詮釋女主角之一的「吉利」。她在片中是個性陰鬱的孤兒，由於有陰陽眼，能夠感受到「不乾淨」的存在，讓她因此常受到惡靈威脅。現實生活中，現年13歲的她，本身就是柬埔寨王室成員之一，母親是諾羅敦波帕莉公主，父親是法國人，三歲便和家人重返柬埔寨居住；也因為從小在國外生活，讓她除了母語高棉語之外，還會說英語、法語、漢語和泰語。
唇紅齒白、眼神清澈如洋娃娃的她，雖然貴為柬埔寨公主，但母親在她很小的時候，就決定讓她往娛樂圈發展。她年紀輕輕就拍過許多兒童廣告，也因為獨特的混血外貌條件，幾乎各種風格的服飾都能輕鬆駕馭，讓她成功吸引到模特兒界的注目。於是她從平面模特兒做起，一步步成為兒童模特兒界的「超模」。這回她挑戰自我，接演恐怖電影《鬼氣球》，更不拘泥於自己是公主的優雅形象，不但把自己搞得蓬頭垢面，甚至更挑戰中邪、全身痙攣、怒吼、吊鋼絲等高難度演出，試圖挑戰「尖叫女王」后座，值得觀眾進戲院一探究竟。
這部台灣難得一見的柬埔寨影史最賣座恐怖電影《鬼氣球》，即將在本週五（14日）於台灣驚駭上映。本片劇情描述多年以前，一處孤兒院，失明的院長麗翠被誣陷殺害她所照顧的七名小孩，結果被居民們處以火刑含冤而亡。她的冤魂縈繞在這座孤兒院裡，不時詛咒著跟孤兒院相關的人。多年以後，幾個外人搬進已經廢棄的這所孤兒院，並發現整棟建築都被麗翠的亡魂所詛咒。悲劇接二連三發生，讓他們試圖查明當年的真相究竟是什麼…。