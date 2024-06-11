廁所門事件！林俊憲總結一條件：國民黨支持黃國昌選新北
民眾黨議員黃國昌遭爆在廁所時詢問藍營議員李明賢，國民黨2026新北市長是否有可能禮讓，而黃國昌今（11）日澄清當時是說「整合」一詞。對此民進黨立委林俊憲分析三點，包括國民黨也認為要整合、國民黨不可能接受禮讓與國民黨不願意跟黃國昌比民調。綜合三點其實答案就出來了，「想要國民黨支持選新北，只有一條路，就是直接加入國民黨。」
記者陳威叡／台北報導
對於黃國昌與李明賢的廁所門事件，林俊憲問黃國昌還沒看懂嗎？「這是在叫你趕快加入國民黨啦！」關於「廁所門」事件，雖然兩造說法有些出入，不過抓出相同的地方來分析，可以獲得幾個事實，首先國民黨也認為要整；其次，國民黨不可能接受禮讓；第三，國民黨不願意跟黃國昌比民調。
林俊憲說，三點綜合，其實答案就出來了，黃國昌想要國民黨支持選新北，只有一條路，「就是直接加入國民黨」。在國民黨「放話」也是門學問。如果國民黨沒有想要放出什麼訊息，單純李明賢個人說溜嘴，那當天講完就會閉嘴，不會第二天再特地解釋一遍。
林俊憲指出，以自己對國民黨的了解，願意讓黃國昌入黨，已經是非常大的讓步，他應該要好好珍惜這機會，否則頭都摸了，差這一步前功盡棄，不值得啦。
最後林俊憲狠酸，黃國昌有了換兩黨的經驗，相信換到第三個也是毫無壓力，也許還能創下「一人毀三黨」的成就。幫國民黨關燈，這是多少人的夢想，所以黃國昌若能加入國民黨，自己只有無限祝福，「搞不好還會送個花籃喔！」