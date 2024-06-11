籃球冷知識！三分出手「麵包」落地彈進該算幾分？國際裁判解答了

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據了解，這場比賽是在越南舉行的2024年東協校運（ASG）的賽事，除了越南之外，還有印尼、新加坡、菲律賓、柬埔寨、緬甸、寮國和汶萊等東南亞國家參加。而在其中一場女子籃球比賽，因為一個回合被FIBA官方社群網站轉發，因此特別受到關注。
該場比賽的一次出手，一名球員切入後傳給三分線外的一名射手，但後者出手沒碰籃框，球在陰錯陽差之中在地面上談了一下後擦板入網，結果讓人意想不到，如此低機率的事情居然發生了。
兩分、還是三分？專家：應該是0分
而這一球到底要算兩分球、還是三分球呢？這樣的疑問很快在社群網站下引起討論？有人認為是三分，因為「是在三分線外出手」；但也有人認為是兩分，「因為防守球員碰到了球，之後烏龍彈進」；也有一些人開玩笑說：「2+3=5分」。不過也有眼尖球迷發現，該球出手後沒碰籃圈，已經24秒進攻違例（Shot clock violation），所以應該是0分。
對此謝文偉教授說，依照籃球規則，球只要落在兩分區域，或是投籃者站在兩分區域，球進籃筐後，該籃筐進攻方的得2分，紀錄上則是記在投球者身上。不過，從影片上可以看出，由於這球出手後，在球落地過程，24秒進攻時間已經到了，因爲球卻沒有碰到籃筐，進攻方已經違例在先，因此這球進球應該不算，進攻權交換，所以正確解答應該是0分。