連New Jeans製作人都在瘋！韓國「薩滿教」復興　40萬巫師成寄託

我是廣告 請繼續往下閱讀
薩滿教是韓國古老信仰，融入了儒家、佛教和道教色彩。巫師又被稱為巫堂（무당），供奉著包括山神、大神奶奶、龍王神等，神堂也擺滿各種佛像，而他們作為跟神靈溝通的橋梁，會主持儀式，靠著唱歌、舞蹈，甚至走在刀尖上來召喚神明，等待神明附體，進而替信眾祈福或算命。
當信眾如果感到精神或生活有壓力時，常會尋求薩滿巫師解答，通常收取約10萬韓元（約台幣2350元）進行30至60分鐘的諮詢，內容包括人際關係、求職及未來等建議。
現年29歲的薩滿教巫師李慶賢（Lee Kyoung-hyun，音譯），儘管她的神堂裡供奉著佛像和當地神靈的雕像、蠟燭和香，與幾個世紀前的韓國薩滿佛堂很相似，但她卻是使用最為現代的宣傳手法，來接觸信眾。李慶賢的2019年起她以「小仙女」（Aegi Sennyon）的網路代號，開始經營社群影音平台帳號，介紹薩滿教並向民眾解惑，至今累積了30多萬的追蹤者。
西江大學韓國宗教學術中心的金東圭（Kim Dong-kyu，音譯）指出，過去薩滿們常在報紙上宣傳自己，轉向社群媒體是一種「自然現象」。
薩滿在韓國長期處於被打壓、被視為邪教的狀態，不過近幾年因為環境的變化，薩滿教變得熱門，在《破墓》上映之後，更吸引了年輕世代對薩滿的追隨，尤其當面臨高房價、高昂的子女養育費用，內心對於經濟前景更感到惶恐不安，只能靠求神問卜的方式解惑、帶來內心的平靜。Google搜尋引擎的關鍵字排行，可以發現「巫堂」、「運勢」的搜尋次數在5年內明顯成長2倍。
一名33歲朴姓信徒透露，2020年求職面臨困境時，感到非常的焦慮，就曾經尋求巫師的幫忙，找回內心平靜後決定專注該做的事情，不久後便成功就業。」朴姓信徒表示自己是信奉佛教，但除了他以外，連身邊的基督教都會求助薩滿解惑。對此，李慶賢表示，「即便是基督徒也有想要解讀惡夢的時候」。
過去女團NewJeans製作人兼公司代表閔熙珍也曾於4月記者會上自爆，曾經就事業方面和巫師討論，當時她表示這只是為了讓心靈獲得平靜。韓國前總統朴槿惠2016年爆發閨密干政醜聞案時，就有報導說，朴槿惠的密友崔順實就是運用薩滿儀式，成為總統的巫師顧問。
薩滿巫師一般也被認為與韓國菁英階層來往密切，近年甚至傳出多起女巫遭告上法院的消息。另外也因為韓國政府未對近40萬名薩滿巫師進行管理，再加上收費不透明，相關詐騙案也因此層出不窮。今年2月就有一名66歲薩滿因詐騙客戶超過20萬美元，而遭判處四年監禁。
但李慶賢表示，女巫不應為客戶做任何決定，應該像朋友或家人給與建議一樣，而非成為客戶的決策者。對此，金東圭也指出，女巫其實一直都扮演著「心理諮詢師」的角色。
據2022年《BMC精神病學》期刊研究指出，韓國人所需要的心理健康治療數據，與實際接受治療的數據存在著極大的落差，部分原因即是心理治療仍被嚴重汙名化，人們寧願轉向宗教求助。