和黃秋生雙代言《波拉西亞戰記》 高捷打不贏兒子吐代言費笑了
影壇硬漢高捷、金馬影帝黃秋生替南韓遊戲大廠Nexon開發、台灣遊戲橘子代理的大作《波拉西亞戰記》擔任雙代言，《波拉西亞戰記》將在6月13日多個平台上市，高捷說自己在遊戲上打不贏兒子，誇這次《波拉西亞戰記》畫面很立體、順暢，對於代言，高捷表示，「我非常珍惜，知道黃秋生大哥演另一個角色，我非常期待。」被主持人吳怡霈問到酬勞，高捷和黃秋生笑而不語，讓吳怡霈瞬間「懂了」！
記者李欣容／台北報導
高捷、黃秋生一出場就自帶氣場，高捷盛讚《波拉西亞戰記》畫面非常立體，流動感也很順暢，說起打遊戲，他笑說打不過兒子，「他比較熟練啦！」而此次在宣傳廣告中，高捷有一句台詞「沒有好壞，只有輸贏」，對這句台詞，高捷進一步解釋，「我的感受是，都已經在戰場上，還談什麼好壞，只有輸贏。」主持人吳怡霈最後問了非常實際的問題，「給的籌碼怎麼樣？」高捷和黃秋生相視，笑而不語，讓吳怡霈笑說，「看笑容就知道了！」
從影42年的黃秋生演技早受各大獎項肯定，大銀幕形象剛硬、亦正亦邪的他，此次接下《波拉西亞戰記》代言人，短短10秒的宣傳廣告戲劇張力破表，黃秋生以粵語唸出「你是好人？還是壞人？」的台詞，兩種情緒層次分明，造型更致敬自己的代表作《八仙飯店之人肉叉燒包》，光特寫他邪笑的鏡頭就讓人毛骨悚然。
電影、電視劇和MV中，高捷的黑道大哥形象深植人心，近日他為《波拉西亞戰記》再度詮釋黑幫老大角色，廣告以黑白兩色為基調，高捷在茶室和人談判，同樣「你是好人？還是壞人？」的台詞，高捷從準備喝茶的手勢、眼色流動及眉宇間的殺氣，令人不寒而慄。港台兩大硬底子戲精難得同台，備受影迷和玩家期待。