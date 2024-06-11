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油價高點通膨有感！加油停車刷卡攻略一次看　選對卡最高15%回饋

▲油價高點、通膨有感，專家教戰加油停車刷卡攻略，最高享15%回饋。（圖／NOWnews資料照）
▲油價高點、通膨有感，專家教戰加油停車刷卡攻略，最高享15%回饋。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

近來國際油價維持在高點，創4個月來新高。加上連2年通膨率都衝破 2%，不論是三餐或水電費，民眾深切有感物價飆漲，交通費更在民眾日常支出項目排名前五 ，尤其對開車族及機車族來，油錢與停車費也是無法避免的生活開銷，專家教戰加油停車刷卡攻略，善用信用卡支付，除最高享有15%回饋，還有停車、道路救援等優惠。

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開車族無腦刷不限加油站最高15%　回饋停車7折

開車族心中的神卡不外乎加油、停車都享優惠，金融比較平台袋鼠金融指出，華南酷愛黑卡（晶緻卡）不限加油站，當期帳單加油消費享5%至15%現金回饋、當期帳單一般消費達5000元，透過網路信用卡儲值eTag再享10%現金回饋，在指定通路保養維修消費金額、華南產險的車險、旅平險都享1.2%回饋。

華南嘟嘟房聯名卡也是不限加油站品牌，加油或iCharging充電都有最高現金回饋5%，到嘟嘟房臨時停車還有7折優惠。以通勤族油錢平均1個月4000元來看，5%回饋一整年下來就省下2400元，相當於半個月的油錢。第一銀行宜蘭認同卡全台加油站刷卡享紅利5倍送，6月底前新戶透過袋鼠專屬連結申辦並核卡，最高享1050元新戶禮。

開車最麻煩的問題是車位難尋及市區停車價格高，長期累積費用可觀。台新新光三越聯名卡可免費在台灣聯通、24TPS永固便利、車麻吉停車每日最高2小時，每月最多可省下30小時停車費。週末逛百貨只要刷卡消費1000元，額外享2小時免費停車，合併新光三越原停車優惠時數，每卡每日最高4小時，相當於可逛半天免費停車。

國泰eTag聯名卡只要當月消費滿5000，就享中興嘟嘟房免費市區停車4次，每次最多2小時，eTag聯名鈦金商務卡卡友累計消費滿1萬再多享4次，eTag自動儲值也有5%現金回饋。

▲不限加油站的刷卡優惠。（圖／袋鼠金融提供）
▲不限加油站的刷卡優惠。（圖／袋鼠金融提供）
指定加油站、自助加油 信用卡回饋一次看 最高 8% 

全台加油站眾多，中油密度最高，佔了近1/4，只要搭配指定信用卡，可省約4%至 7.8%回饋。袋鼠金融建議，較常前往中油加油的車主可多用玉山商務御璽卡，加油不限金額享8%現金回饋，更可累積消費享受中興嘟嘟房免費市區停車；中信中油聯名卡主打先儲值再加油，週一還有加碼回饋，累計最高回饋達 6.8% ，更能同步累積中油會員、中信紅利的雙點數機制。在中油直營店加油，也可刷台新FlyGo卡享5%回饋。

習慣到全國加油站，凱基魔FUN悠遊御璽卡人工加油每公升最高降1元、自助加油每公升最高降1.3元；星展eco永續卡人工加油每公升最高降0.8元、自助加油每公升最高降1.2元，週三加碼單筆加油 25 公升以上再折 15 元，電動車主Tesla、Gogoro充電資費最高 10% 現金積點，1點相當 1 元可即時折抵消費。

聯邦全國加油聯名卡則可降價或累積點數2選1，一路省到底。週三人工加油每公升最高降1.5元、自助加油每公升最高降1.8元，於全國加油站消費享APP加油幣點數回饋，更享免費市區臨時停車、1年3次道路救援等服務，開車族可多多利用。喜歡自助加油的車友，用中信LINE Pay信用卡至全國加油站自助加油，最高享5%的LINE Points回饋。

▲中油加油站刷卡回饋攻略。（圖／袋鼠金融提供）
▲中油加油站刷卡回饋攻略。（圖／袋鼠金融提供）
加油行動支付搭刷卡　回饋上看4%

愛用行動支付的車主，袋鼠金融也特別整理台灣市佔率最高的3大加油站中油加油站、台塑加油站、全國加油站，行動支付推薦搭配的高回饋加油信用卡，其中刷凱基魔 BUY（悠遊）鈦金卡可搭配Apple Pay、Google Pay、LINE Pay等多元行動支付賺加碼的現金點回饋，最高4% ，現金點可立刻折抵帳單。

Pi拍錢包生態系的用戶記得加油刷卡綁玉山 Pi拍錢包信用卡，在中油直營、台亞、台糖、西歐加油站，還有縣市路邊、正好停停車費，都享通路限定回饋最高4.2%的P幣。

▲全國加油站、自助加油刷卡回饋攻略。（圖／袋鼠金融提供）
▲全國加油站、自助加油刷卡回饋攻略。（圖／袋鼠金融提供）

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