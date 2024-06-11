薔薔親妹遭疑做詐騙！曝「真實職業」曾在路邊擦鞋 打臉靠爸謠言
藝人薔薔（林嘉凌）憑著姣好的外貌和敢做敢言的火辣性格，獲得許多粉絲喜愛與支持，她近年來也跨足經營Youtube頻道，產出許多精彩的內容累積大批忠實觀眾，而她的妹妹林嘉珍也因為經常出現在影片中而爆紅，不料卻遭部分網友質疑妹妹是在從事詐騙行業。針對網路上種種質疑，林嘉珍也親自發聲曝光自己的「真正職業」，並透露自己多年前只帶著9000元人民幣就到上海打拼，掀起網友關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
林嘉珍近日透過小紅書回應外界對她的質疑，她透露自己一開始是在爸爸的公司工作，但因為千金的身分，同事根本就不敢把工作交給她，父親便安排她監督員工，「後來每天在公司就沒事可做，所以我爸每天都叫我阿斗。」林嘉珍認為這不是一個長久之計，於是偷偷存了一筆錢，帶著僅有的9000元人民幣（約新台幣41000元）離開爸爸的公司，獨自飛去上海闖蕩。
不過，飛到上海之後，剛開始的日子並沒有非常順利，林嘉珍手頭上的9000元人民幣，用來支付每月4000元人民幣（約新台幣18000元）的房租，扣掉電話費、生活必需品的費用，只剩下2000多人民幣（約新台幣9000元）可以用來支撐基本生活開銷。林嘉珍透露，自己在上海到處求職，但因為相關工作經驗不足，多次遭到拒絕，後來找到一份賣清潔用品的工作，報到之後才知道原來是在路邊幫忙擦鞋的。
最後，林嘉珍透過朋友的引薦，才進入一間知名影視公司工作，累積經驗後也更換過不少間大型的廣告公司，目前已經是一名獨立廣告人，也拿過無數獎項。對於部分網友質疑她在上海都是靠爸爸資助才得以生活，林嘉珍也強調：「這些年完全是依靠自己的努力才得以維持生活跟工作。」直到2023年底，爸爸才第一次轉給她100萬新台幣，認可她的努力，並非像外界大家所說的一直是靠爸爸的資助。