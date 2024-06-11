不滿被抹黑捲潛艦、內線交易不法案 徐巧芯開告大姑丈夫、鏡週刊
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，涉嫌利用虛擬幣交易協助詐團洗錢，徐當時極力撇清，還稱「有涉詐就辭職」，怎料據週刊報導，杜秉澄日前爆料徐另涉潛艦聲紋、收受回饋及內線交易等不法案件，徐恐捲入另一場司法風暴。對此，徐巧芯稍早宣布，分別提告杜秉澄誹謗，以及《鏡週刊》加重誹謗，更曬出海軍司令部回函，強調「未索取過潛艦聲紋或任何海軍密件標題與紀錄」。
記者林怡昕／台北報導
根據《鏡週刊》報導，杜秉澄日前在延押庭上驚爆，「因為我手上擁有徐巧芯一些犯法的事證，像是收受回饋還有潛艦的聲紋、內線交易牽扯的…」由於內容敏感，爆料已全記錄在筆錄中，依例檢察官知悉有新的犯罪事由，可以主動簽分偵辦，檢察官一旦啟動調查，屆時徐巧芯恐怕會再陷入另一起司法風暴中。
對此，徐巧芯指出，今日下午在自己先生陪同之下，已向台北地檢署提起刑事訴訟，分別提告杜秉澄誹謗，以及《鏡週刊》加重誹謗，已完成告訴。
徐巧芯續指，另外，針對郭璽今日的「胡言亂語」，隨後也會提告，「我從來沒有收過軍火商（或什麼「幕後」）的錢，郭璽將對自己胡說八道的言論付出代價」。
徐巧芯也曬出公文，直指海軍司令部也回函表示，「我擔任立法委員期間從未索取過潛艦聲紋或任何海軍密件標題與紀錄，還我一個公道」，證明詐騙嫌疑犯就是胡扯一通，《鏡週刊》竟然還以詐騙犯的謊言進行報導，更是罪加一等。
徐巧芯感嘆，為了政治鬥爭，連劣跡斑斑詐騙嫌犯的話也可以信了？令人遺憾，但她會用行動維護自己的名譽。