屏縣環保局資源循環考核連2年特優

近年來，事業廢棄物處理量能不足，各縣市大型焚化廠陸續進行整改，使得原本就已吃緊的垃圾處理量能更顯捉襟見肘。據環境部統計，全台已累積84萬公噸垃圾無法處理，解決垃圾處理問題的關鍵在於源頭減量及資源回收。事業廢棄物的減量需要建立產業資源循環模式，一旦「資源循環促進法」制定，將會把「廢棄物」轉變為「廢棄資源」，為事業廢棄物處理開創新局。
記者莊全成／屏東報導
縣長周春米表示，屏東縣一直以來在廢棄物處理上表現優異，秉持「自己垃圾自己處理」的原則。未來，屏東縣將以更宏觀的視野，在中央政策的導引下，務實提升廢棄物源頭減量及資源回收與循環，除保有廢棄物自主處理量能外，更期許在跨縣市垃圾協調處理機制中扮演正面角色。
環保局表示，自111年12月1日屏東縣正式實施行政機關與學校免洗餐具減量指引以來，超過400個機關學校參與，共同推動循環容器使用，年減一次性餐具近9萬個，源頭減量成效顯著。屏東縣更號召縣內29家餐飲業者提供循環容器外帶外送服務。在113年5月10日至12日舉辦的「2024家樂福文化藝術季」，全程不使用一次性餐具，約可減少7成活動產生的垃圾量。
在112年度全國資源循環考核中，屏東縣連續第2年獲特優，屏東縣在非列管產源廢棄物生物質量能盤點、協助石綿建材廢棄物清理、事業廢棄物網路申報勾稽查核、廢棄物清理計畫書審核、循環採購推廣等方面取得了豐碩成果，深受肯定。為落實源頭管理，屏東縣環保局與公所聯手加強垃圾破袋檢查，落實垃圾分類，並針對轄內資源回收廠強化防災防火宣導及登革熱孳生源清除等，完全實現資源循環零廢棄的目標。