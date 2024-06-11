中國快艇登陸淡水成功！海巡署坦承2疏失：懲處最高層級達分署長
北部海域9日發生陸籍快艇直衝淡水河口進入淡水漁人碼頭的事件，該船進入淡水河後，並於淡水渡船碼頭與交通船發生擦撞，經業者報案後海巡署才攔截逮人。該船若未經攔截，恐已衝過關渡大橋，讓首都中樞衛戍安全拉警報，震驚全國。海巡署今（11）日坦承當天處置有2項疏失，懲處最高層級達分署長，分別處以記過到申誡處份。
記者呂炯昌／台北報導
海巡署今日下午舉行記者會，還原當天情況，並公布精進作為。海巡署指出，9日上午0944分沙崙雷達操作員於淡水外海6浬即鎖定該目標，卻將其誤判為一般返港作業之國籍漁船，雖有通報淡水第二漁港及八里安檢所人員實施目標辨識，未及時調派巡防艇前往攔截登檢；另八里安檢所辨識該船為非我國籍漁船後，未於第一時間通報查緝，相關人員確有疏失，已依規定追究相關人員疏失責任。
海巡署強調，本案為人為誤判及疏失所致，海巡監偵系統没有漏接，海巡署近10年(103年-112年)計查獲大陸籍非法入境人士計119員，今年至今亦已驅離809艘大陸越界船舶，鑑於雷達光點辨識不易，為避免類似誤判，海巡署正導入更多的科技輔勤，如雷達搭配紅外線熱像儀的「環島岸際智慧型監控系統」，逐步充實無人機等海空立體巡查機制，也全力推動我國漁船全數安裝「自動辨識（AIS）系統」，並持續落實人員的教育訓練，強化與友軍的協調聯繋，以嚴密監控應處海面目標，確保我國國境安全。
海巡署副署長謝慶欽表示，陸男搭乘快艇6月8日從常德市出發，航行260公里，船上有許多油箱、水等民生物品，且船身沒有吊掛的痕跡，因此研判直航台灣是合理的。謝慶欽坦言，在外海發現可疑船隻應派線上艇前往攔截登檢，未及時調派巡防艇前往攔截登檢，確實有疏失。
針對人員疏失，謝慶欽表示，今日已經舉行考績評議會，包括雷操手等10人分別處以記過到申誡處分，懲處最高層級達北部分署分署長。