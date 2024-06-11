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WWDC24／蘋果macOS  Sequoia接續互通進化　電腦上可操控iPhone

▲蘋果macOS Sequoia 作業系統，可透過 iPhone「鏡像輸出」將「接續互通」功能加以延伸。（圖／官方提供）
▲蘋果macOS Sequoia 作業系統，可透過 iPhone「鏡像輸出」將「接續互通」功能加以延伸。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

台灣時間今（11）日凌晨蘋果舉辦開發者大會WWDC24，這次沒有硬體發表，將主場完整回歸給旗下所有軟體，共計103分鐘的發表會，發表iOS 18、iPadOS 18、macOS 15 Sequoia、watchOS 11、tvOS 18 和 visionOS 2等6大系統全面更新，同時整合ChatGPT推出蘋果AI「Apple intelligence」。電腦macOS系統可以接收iPhone鏡像，且最狂的是可以直接在電腦上無線操控鏡像iPhone上的各項App，非常方便。

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🟡Mac無線操控iPhone

macOS Sequoia 的 iPhone「鏡像輸出」功能，讓使用者能透過 Mac 直接存取操控自己的 iPhone，打造無縫的「接續互通」使用狀態。可在 iPhone 與 Mac 間拖放內容，且 iPhone 維持鎖定狀態，使用者可以直接透過 Mac 查看並回覆 iPhone 通知。

▲iPhone不僅可以鏡像到macOS Sequoia，還能使用手機上的App、回覆訊息，等同於在Mac上使用iPhone。（圖／翻攝官網）
▲以 macOS Sequoia 支援的 iPhone「鏡像輸出」功能，讓使用者能透過 Mac 直接操作 iPhone。（圖／翻攝官網）
🟡Safari「Highlights」提供摘要

Safari現在推出的全新「Highlights」功能，讓使用者能更輕鬆在網路上找資料，例如導航路線、文本摘要。重新設計的「閱讀器」提供不受干擾的閱讀體驗，新版本將以簡約的瀏覽頁面，呈現使用者閱讀的文章，並為長篇文章提供摘要和目錄。

🟡視訊會議新功能

全新發表的「Presenter Preview」讓上台簡報更便利，講者能在分享畫面之前預覽內容，並且可與 FaceTime 和 Zoom 等 App 搭配使用。

🟡全新「Passwords」app

macOS Sequoia 以 25 年前首次推出的「鑰匙圈」為設計基礎，推出全新的「Passwords」app，讓使用者可輕鬆取得密碼、通行密鑰、Wi-Fi 密碼和其他憑證，iCloud支援端對端加密技術。

🟡蘋果AI在Mac的運用

▪︎Writing Tools：使用者幾乎可以在任何地方進行改寫、校對和摘要文本，包括 Pages、「郵件」、「備忘錄」和第三方 App 等。

▪︎Image Playground：使用者可以在幾秒內創作出趣味的圖像。

▪︎Playground：不僅直接內建於「訊息」等 app 中，也能以獨立 app 形式使用。

▪︎Clean Up工具：可以辨別並移除背景中不相干的物品。

▪︎Siri 大幅躍進：變得更自然、更符合語境，並且更個人化。

▪︎Private Cloud Compute：Apple 在 AI 隱私保護方面訂定了新的標準，能夠在裝置端處理和伺服器端大型模型之間靈活調配計算能力，其中伺服器端的模型是在專屬的 Apple 晶片伺服器上運行。指令傳送到「Private Cloud Compute」的過程中，資料不會被儲存或被 Apple 取得。

▪︎ChatGPT整合進 Siri：支援跨 Apple 平台的全系統「書寫工具」，讓使用者無需切換程式，就能運用其專業知識，和對圖片與文件的理解能力。

▲蘋果macOS  Sequoia。（圖／官方提供）
▲新的「Passwords」app 讓使用者更輕易地在同一處取得密碼並管理憑證。（圖／官方提供）


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