保瑞5月營收再創新猷！年增率近56%　前5月營收達61.8億元

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保瑞也說，而此一專案不僅是保瑞集團正式接手USL以來首次獲得州政府獎勵，加速實踐其致力於持續投資本地員工與相關運營的承諾，更有助於保瑞集團以USL為基礎，持續強化美國銷售、開發CDMO業務的長期成長策略。
「我們非常開心能夠獲得明尼蘇達州政府的支持與肯定，一同參與總預算達美金290萬元的長期人才發展承諾。」保瑞集團董事長盛保熙表示，「在全球各國持續推動在地化生產的趨勢下，保瑞集團在美國本土的第一個製造廠區的發展規劃將是我們進軍美國市場最關鍵的穩固基石，而在明尼蘇達州政府的大力支持下，保瑞集團將得以整合更多更好的在地資源，投資培養我們各事業體中最重要的資產 – 專業技術人才，不僅使得位於明尼蘇達州的USL成為全球製藥領域中極具競爭優勢的廠家，更是保瑞集團晉身為全球CDMO代工業務與全球銷售業務世界級佼佼者的堅強後盾。」
此次USL與當地技術學院的合作是明尼蘇達州政府就業及經濟發展部推動當地產業升級、投資技術人才發展等整體規劃中的一部份，特別針對州內各大專院校與技術學院提撥約美金290萬元的專款獎助，用於當地企業的員工專業技能的培訓與發展，預計當地將有超過4000名員工受惠。而在USL，未來將有90多名生產技術人員接受一系列密集培訓，掌握新的自動化設備和機器人重點技術，使得第一線產線員工具備優化營運效率所需的各項先進技能。