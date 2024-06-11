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保瑞5月營收再創新猷！年增率近56%　前5月營收達61.8億元

▲保瑞集團董事長盛保熙與Sawai Group Holdings Co., Ltd代表Nakaoka Taku簽署買賣契約。（圖／保瑞提供）
▲保瑞集團董事長盛保熙與Sawai Group Holdings Co., Ltd代表Nakaoka Taku簽署買賣契約。（圖／保瑞提供）

記者許若茵／台北報導

保瑞今（11）日公告5月自結合併營收為新台幣16億8800萬元，繼上個月自結營收創下14個以來單月新高後，再創新猷；較4月增加約3%，並較去年同期成長近56%，累計今年前5個月合併營收已達新台幣61億8800萬元。

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保瑞表示，5月旗下兩個事業體皆持續穩定進展，而今年4月甫加入保瑞集團的USL業務整合亦按照原定計畫執行中。除了集團內部資源相互支援外，USL在日前更獲得明尼蘇達州政府的支持，得到當地就業及經濟發展部轄下的工作技能合作聯盟（MJSP）專案獎助美金23萬元，用來支持USL與當地最大的獨立技術學院Hennepin Technical College共同設立之職訓專案，希望透過政府、企業與學術機構的共同投資，做為當地製藥產業發展的領頭羊，積極提升明尼蘇達州當地的勞動力發展。

保瑞也說，而此一專案不僅是保瑞集團正式接手USL以來首次獲得州政府獎勵，加速實踐其致力於持續投資本地員工與相關運營的承諾，更有助於保瑞集團以USL為基礎，持續強化美國銷售、開發CDMO業務的長期成長策略。

「我們非常開心能夠獲得明尼蘇達州政府的支持與肯定，一同參與總預算達美金290萬元的長期人才發展承諾。」保瑞集團董事長盛保熙表示，「在全球各國持續推動在地化生產的趨勢下，保瑞集團在美國本土的第一個製造廠區的發展規劃將是我們進軍美國市場最關鍵的穩固基石，而在明尼蘇達州政府的大力支持下，保瑞集團將得以整合更多更好的在地資源，投資培養我們各事業體中最重要的資產 – 專業技術人才，不僅使得位於明尼蘇達州的USL成為全球製藥領域中極具競爭優勢的廠家，更是保瑞集團晉身為全球CDMO代工業務與全球銷售業務世界級佼佼者的堅強後盾。」

此次USL與當地技術學院的合作是明尼蘇達州政府就業及經濟發展部推動當地產業升級、投資技術人才發展等整體規劃中的一部份，特別針對州內各大專院校與技術學院提撥約美金290萬元的專款獎助，用於當地企業的員工專業技能的培訓與發展，預計當地將有超過4000名員工受惠。而在USL，未來將有90多名生產技術人員接受一系列密集培訓，掌握新的自動化設備和機器人重點技術，使得第一線產線員工具備優化營運效率所需的各項先進技能。

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