Nexon韓方來台力挺《波拉西亞戰記》 橘子劉柏園盼開啟合作高峰
遊戲橘子旗下全新跨平台MMORPG巨作《波拉西亞戰記》今（11）日舉辦上市記者會，6月13日即將「開戰」。為此，韓方Nexon CEO李政憲特別跨海站台，他指出這次與合作20年的遊戲橘子強強聯手，希望帶給台港澳的玩家頂級體驗。橘子集團執行長劉柏園也說，對這項合作高度重視，期待開啟雙邊合作的高峰。
記者許家禎／台北報導
遊戲橘子旗下全新跨平台MMORPG巨作《波拉西亞戰記》即將上市，Nexon CEO李政憲跨海站台力挺，他致詞時指出，兩天後《波拉西亞戰記》將在台港澳同步上市，尤其這次是與合作20年、有相互信賴關係的遊戲橘子強強聯手，自己也很期待。他指出這項作品是公司大規模開發的，在韓國上市就獲得許多玩家好評，相信台港澳上市後，也能帶給玩家不同的體驗，未來也將持續致力於開發全新具有無限潛能的IP遊戲。
《波拉西亞戰記》上市前預創角名額爆滿，伺服器緊急加開15組，共計40組伺服器備受玩家期待！橘子集團執行長劉柏園表示，遊戲橘子投入大量營運心力向台港澳玩家推廣這款遊戲，也對這款遊戲在台港澳的成績非常有信心。他認為可望為遊戲橘子帶來新的動能，而公司對這項合作高度重視，期待開啟雙邊合作的高峰。