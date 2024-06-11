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張學友染RSV病毒三場演唱會延期！本週開唱「最新進度」曝光

▲張學友上週感染RSV病毒三場演唱會延期！本週開唱「最新進度」曝光，掀起網友高度關注與討論。（圖／超級圓頂提供）
▲張學友上週感染RSV病毒三場演唱會延期！本週開唱「最新進度」曝光，掀起網友高度關注與討論。（圖／超級圓頂提供）

記者洪生儒／綜合報導

「歌神」張學友原本預計要在台北小巨蛋連開三週共九場的《張學友60+巡迴演唱會》，沒想到卻在第二週開演前臨時宣布取消，而且還一次就停辦三天，讓大票粉絲震驚不已，而張學友隨即也透露原因是自己感染RSV病毒（呼吸道合胞病毒），身體狀態不佳需要好好休養。至於第三週的演唱會是否仍會照常舉行，也是大批粉絲們非常關注的焦點，如今傳出張學友即將抵達台灣彩排的消息，讓粉絲們都興奮不已。

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根據《三立新聞網》報導，張學友將會在週四抵達台灣，依照慣例會在演出前一天彩排，目前歌神的身體狀況有逐漸好轉。對於歌迷們相當關注歌神是否真的能如願開唱，相關人士則表示：「目前沒有接獲會有任何變化的消息，應該就維持演出。」據了解，張學友已經訂下明年3、4月台北小巨蛋的檔期，原先就有計畫要唱回小巨蛋，明年再補唱三場應該是沒有太大的問題。

▲張學友台北小巨蛋演唱會，隔空合體舒淇開唱，歌神換上緊身皮褲性感熱舞，歌迷全場沸騰。（圖／JDS提供）
▲張學友原本預計要在台北小巨蛋連開三週共九場的演唱會，沒想到在第二週開演前臨時宣布取消，而且還一次就停辦三天，讓大票粉絲震驚不已。（圖／JDS提供）
而張學友上週因為生病的關係，直接取消了三場演出，官方後續也有公告退票相關的說明，也指出觀眾如果沒有想退票的話，可以拿著原票券去更換明年的演唱會場次，但有些觀眾擔心明年演唱會有變數，仍考慮退票或是脫手，不過也有大批死忠粉絲表示：「不管明年唱幾月，絕對會到場支持」、「一生還能看到張學友幾次，真的要把握」、「怎麼可以退票！退票到時候又被黃牛買走怎麼行。」

▲睽違6年，「歌神」張學友重返台北小巨蛋開唱，寶刀未來，歌聲、身材依舊，還向歌迷掛保證：「大家放心，我還可以的！」(超級圓頂提供)
▲對於歌迷們相當關注歌神是否真的能如願開唱，相關人士則表示：「目前沒有接獲會有任何變化的消息，應該就維持演出。」（圖／超級圓頂提供）

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