日本爆食人菌疫情！傷口像被吃掉一塊　重症恐截肢喪命　

我是廣告 請繼續往下閱讀
台大兒童醫院感染科主治醫師黃立民指出，「A型鏈球菌」屬於一種「噬肉菌」，主要是透過飛沫傳染，是環境中一直存在的細菌，不論各個國家、地區都有，故通常沒有國際間疫情威脅的問題，也不會特別為了這樣的細菌做國際旅遊管制，感染時會造成扁桃腺發炎、猩紅熱（全身紅疹、脫皮）等症狀，主要影響區域為上呼吸道。
黃立民進一步指出，如果患者免疫力不佳，皮膚外部又有傷口、剛好感染了「A型鏈球菌」，傷口就會出現組織壞死的情況、外觀像是被挖掉一個洞一樣，也因為看起來像是「傷口被吃掉一塊，看起來很可怕」，所以被稱為「食人菌」。
萬芳醫院感染科醫師李文生說明，A型鏈球菌又分為 Alpha 和 Beta 和 Gamma 3類，而食人菌是「Beta 溶血型鏈球菌」，毒性非常強，它的源頭通常從水源、土壤開始，並散播在空氣中，若接觸到人體傷口，就容易被感染，或造成社區疫情。
🟡食人菌症狀
李文生指出，若感染食人菌後演變為重症，傷口很容易導致蜂窩性組織炎、壞死性筋膜炎，嚴重需要截肢保命，而細菌若入侵至血液，更會有「菌血症合併敗血症」，進而導致多重器官衰竭、急性腎衰竭、呼吸衰竭等，造成死亡風險。
李文生強調，台灣地處亞熱帶，細菌的傳播較旺盛，面對食人菌，平時有酗酒、睡眠不足、熬夜、因疾病導致免疫力低下的民眾要特別注意，這些族群若身上出現傷口，一不小心接觸到環境中的食人菌，就容易被感染。
黃立民則表示，一般人感染「暴發性A族溶血性鏈球菌」大多能康復，但幼兒、長者、糖尿病患者、洗腎患者、癌症患者或身上有傷口等身體較虛弱的族群，感染後重症和死亡風險就較高。
🟡食人菌治療
針對食人菌的治療，李文生說明，基本上和蜂窩性組織炎的應對差不多，首先使用「抗生素」治療，輕症者一週即可康復、較嚴重可能要到兩週，演變至壞死性筋膜炎可能要治療一個月以上，搭配外科的清創手術，總結來說，一旦感染食人菌，還是「越早就醫越好」。
黃立民也補充，黃立民表示，以小朋友來說，確認感染後會安排住院、使用較強的抗生素治療一到兩週；如果有傷口感染，則需要先進行清創手術，並使用足量的抗生素，而一般來說，A型鏈球菌對於抗生素的敏感性佳、只要有使用都能控制下來。
黃立民認為，黃立民指出，就台灣來說，醫療院所大多能妥善的處理感染A型鏈球菌的傷口，在抗生素投藥上也都沒有問題，因此如果在台灣出現死亡個案，「應該是特例」，但糖尿病、尿毒症、神經系統異常、有傷口卻無法察覺、褥瘡、本身體質虛弱者，仍存在死亡風險。