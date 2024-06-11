橫越台灣海峽！中國男駕船闖淡水河 海巡北部分署長等10人遭懲處
海巡署第三巡防區指揮部沙崙雷達前（9）日上午9時許，在淡水外海發現一艘可疑船舶，不料該船進入淡水河後卻意外與交通船碰撞，這才遭巡防艇攔截，經查駕駛為60歲中國籍阮姓男子，對此，海巡署也在今（11）日召開記者會表示，由於雷達操作員未及時調派巡防艇前往登檢，以及八里安檢所未於第一時間通報查緝，因此將對北部分署分署長及相關人員共10人祭出申誡至記過處分。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，阮男駕駛一艘名為「鴻津」的小艇從中國出發，並於前天上午跨越台灣海峽抵達淡水河，事後阮男供稱，因使用通訊軟體發表反中國政府言論被朋友舉報，擔心自己恐遭迫害才會駕駛小艇跑到台灣，沒想到卻在過程中與交通船發生碰撞。
針對本起事件，海巡署指出，第三巡防區區指揮部沙崙雷達操作員當天上午發現目標船後，誤判是我國漁船返港，雖有通報淡水第二漁港及八里安檢所人員做目標辨識，但卻沒有及時調派巡防艇攔截，另外，八里安檢所發現該船非我國籍漁船後，也沒有在第一時間通報查緝。
海巡署強調，海巡監偵系統正常運作，但因人為誤判及疏失才會造成外籍漁船闖入淡水河，因此將依規定追究相關人員疏失，未來也會導入更多的科技輔勤，並落實人員的教育訓練。