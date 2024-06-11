蔡依林19歲歌友會畫面太珍貴！抱病唱跳 樂迷嘆沒有第二個Jolin
歌壇天后蔡依林（Jolin）叱吒音樂圈24年，為當代華語流行樂代表性人物、時尚Icon，影響力遍及全亞洲，她是至今獲得最多座金曲獎的唱跳歌手（7座），有「地才」、「國際蔡」封號。近日一支蔡依林2000年舉行歌友會的影片曝光，萬頭鑽動的盛況空前，網友看完感嘆，已經沒有第二個蔡依林出現。
記者楊穎軒／綜合報導
一名男網友在臉書社團「報時光｜老派收藏」分享一段舊影片，剛出道的蔡依林在西門町舉行第二張專輯《Don't Stop》歌友會，身體微恙的她抱病上台，帶來〈你快樂嗎〉、〈什麼樣的愛〉、〈You Gotta Know〉3首新歌，除了宣傳夏威夷拍攝的寫真集《19歲》，還宣布即將展開全省簽名會，台下歌迷一聽爆出歡呼聲。
活動上，蔡依林和被點中的幸運歌迷玩問答、黑白猜等互動遊戲，送上海報當獎勵品，當年的她模樣清純可人，談吐青澀又害羞，像個鄰家大女孩。有網友悵然地說：「華語（歌）的經典，不過時代已過了！現在無論台灣或中國都只在乎K-pop或Rap，不再是單純華語（歌）的感動...」
其他一起走過那個年代的網友回憶瞬間湧現，「想當初她用少男殺手的稱號出道時，我才國小三年級」、「她還在念輔大時」、「好久遠啊！那年我才國中」、「聲音好好聽」、「我剛入伍新訓的時候，休息時間都是放蔡依林的歌，而且還放我知道你很難過」、「我還是喜歡72變前的她」、「聽到哭，想起跟最好朋友的點點滴滴！」