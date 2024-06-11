黃埔建校百年「先烈英雄像」駐足校區 陪伴黃埔兒女成長茁壯
回顧民國42年，預備軍官班第一期學生及留美學生集訓同學，自發捐獻在黃埔湖北濱山頭建造了一座黃埔先烈紀念塔。陸軍官校少將校長余劍鋒說明，這座四方形的紀念塔刻有名人題字及黃埔革命傳史圖，塔身四周以抿石子浮雕，展示黃埔建校以來的重要革命史蹟，每幅圖均表現出濃烈的愛國情懷及對黃埔子弟的殷切期許。紀念塔周圍設有欄杆，並有石階可供人瞻仰。
記者莊全成／綜合報導
民國56年，為了發揚黃埔精神及陶冶革命軍魂，黃埔先烈紀念塔上增設了一座無名英雄像，塔面四周覆以大理石，使得紀念塔更顯壯觀，堅定瞻仰者踵武前賢的節操，讓先烈之浩氣英風永垂不朽。
余劍鋒說，每年3月29日青年節及9月3日軍人節，歷任校長親率黃埔師生齊聚於此，行春、秋祭典，憑弔先烈先賢為國捐軀的愛國情操。此外，陸軍官校結合樓宇先烈紀念日，舉辦獻花致祭活動，介紹先烈生平事蹟及高尚情操，培養忠貞志節與愛國、負責任、重榮譽的信念。
黃埔先烈英雄像自民國56年屹立至今已有近60年歷史，這數十年間英雄像不畏風吹、日曬、雨淋，駐足在黃埔營區，時時刻刻陪伴著黃埔兒女訓練、成長、茁壯。黃埔兒女經過四年的洗禮，成為優秀的國軍基層幹部，為國軍奉獻心力。余劍鋒期望全體學生效法先賢先烈為國盡忠、鞠躬盡瘁的氣節，傳承「犧牲、團結、負責」的黃埔精神，並希望黃埔精神持續發光發熱，再創輝煌。
陸軍官校的建校史，不僅代表國軍的建軍史，更是中華民國立國以來的發展歷程。余劍鋒表示，黃埔精神在先輩及歷任校友的傳承下，繼續在現今的鳳山校區發揚光大。今日的國軍官兵秉持「親愛精誠」的精神，建構現代化、知識化、專業化的國防實力，為中華民國生存及民主自由生活戰鬥不懈，繼續譜寫英雄的樂章。