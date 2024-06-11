高風險駕駛人「嚴重違規」換發短期駕照　最快10月上路

我是廣告 請繼續往下閱讀
交通部指出，為加強較高風險駕駛人之駕駛執照管理，將按其違規程度分級核發或換發較短效期之駕駛執照，未來完成相關法令修正後，受吊扣駕駛執照處分汽車駕駛人，其原領有駕駛執照之有效期間，至受吊扣處分期間屆滿之日止，原照不再發還，應依規定換照。汽車駕駛人應於駕駛執照有效期間屆滿前後1個月內，向公路監理機關申請換發新照；若駕駛人未依規定申請換發者，駕照逾期不得駕車，另於重行申請換發時起，該6年期間續行計算，即逾期換照期間不計入6年觀察期。
交通部表示，如汽車駕駛人於定期換照期間再受吊銷或吊扣駕駛執照處分者，應再依相關換照規定辦理，且6年期間另重新起算，但規定換發駕駛執照之有效期間逾原照者，仍依原效期換發。例如駕駛人受吊銷駕駛執照處分重新考領取得2年有效期間駕駛執照，如其於持照期間再受吊扣駕駛執照處分，吊扣期滿後仍應重新換發2年有效期間之駕駛執照，而非3年或6年有效期間駕駛執照。
此外，年滿75歲的高齡駕駛人，依現行規定係每3年定期換照，如其受吊銷駕駛執照處分重新申請考驗核發2年有效期間駕駛執照，於6年觀察期內仍應每2年經體格檢查合格，並檢附通過認知功能測驗或無患有中度以上失智症證明文件辦理換照。另若汽車駕駛人依本規則其他規定僅得領有未逾定期換照規定有效期間之駕駛執照者（例如癲癇患者依規定只能領有效期2年之駕照且受吊扣駕照處分），依其原適用規定，無須適用定期換照規定。
交通部呼籲，駕駛人應確實遵守交通安全規則，避免違規行為，以確保駕駛資格並維護自身及其他用路人安全。