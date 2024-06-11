新科部長稱「努力做4年」 王鴻薇：本來覺得你很快就陣亡
國民黨立委王鴻薇今（11）日赴立院質詢，對於經濟部長郭智輝日前提及修法若通過，核二、核三廠可延役引發熱議，王鴻薇關心從業界轉官場，是否覺得不能適應，不能講真心話？否則怎麼對於核能研議說法一變再變，對此郭智輝回應稱「都是真心話」，自己也努力做滿4年，王鴻薇則稱「4年可做很多事情，本來覺得你很快陣亡了。」
記者陳威叡／台北報導
王鴻薇質詢關注郭智輝，從業界轉官場是否覺得不能適應？不能講真心話？否則核電延役的說法怎麼會一變再變？應該要說說業界的聲音，核電廠怎麼會時間點不一樣，說不一樣的話？
王鴻薇更質疑，人稱「百億CEO」可以做多久，郭智輝則稱「一任是4年，我努力」，王鴻薇回應「4年可做很多事情，本來覺得你很快陣亡了。」
王鴻薇稱，這4年非常重要，從2025年到2028年AI產業大爆發，電力需求增加，而去年台電能源電力需求，從原本估計年供需增加2%，為因應AI產業變成3%，此外日本因AI產業剛性需求下，到2050年將增加50%電力；韓國計畫2038年建造3座大型核電廠與1座SMR電廠。
王鴻薇質疑究竟是，日韓評估太誇張，還是台電估計的唬爛？年增3％電力是否太保守？最後更喊話院長卓榮泰，如果特別從業界找來郭智輝，就讓他真正發揮專業，若不能講企業界的聲音與看法，那幹嘛找他來？更感嘆稱，要官員說真話多麼窒礙難行！