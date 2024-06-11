林襄打完音波臉超V 救火《波拉西亞戰記》害羞：不要模糊焦點！
南韓遊戲大廠Nexon開發、台灣遊戲橘子代理的大作《波拉西亞戰記》將在6月13日多個平台上市，今（11）日影壇硬漢高捷、金馬影帝黃秋生和中職5大啦啦隊25位女孩上台表演，其中林襄在表演時站在最後排，訪問時也不時遮著臉，原來她剛去韓國打完音波拉提，覺得自己的臉很奇怪，而芷霖被問到感情遭劈腿一事，林襄趕緊跳出來救火，要大家別模糊焦點，「我們會被罵啦！」
記者李欣容／台北報導
芷霖被問到感情，話都還沒說出口，林襄就跳出來幫隊友說話，「我們今天還是把焦點放遊戲，不然我們會被罵啦！」撒嬌展現可愛魅力。被問到女孩們在一起會不會有較勁火藥味，芷霖說筠熹很像老師，記者會開始前才喊，「味全龍最後一名，等下請喝飲料哦！」筠熹才說因為人多嘴雜，總是需要人出來維持秩序，林襄又虧在現場最吵的是筠熹，筠熹講不贏馬上喊，「有啦，有較勁！」
至於有沒有做小心機，林襄說筠熹在臉上貼一排鑽，筠熹馬上回，「妳打音波欸，還說我。」互虧展現私下好交情。而先前傳林襄頂替李多慧，臨時救火《波拉西亞戰記》廣告拍攝，她今解釋，「當下突然有接到這個廣告，中間過程不太清楚。」
南韓遊戲大廠Nexon開發、台灣遊戲橘子代理的大作《波拉西亞戰記》將在6月13日多個平台上市，今（11）日影壇硬漢高捷、金馬影帝黃秋生和中職5大啦啦隊25位女孩等重量級代言人，替橘子旗下首款限制級遊戲造勢，主持人蔣偉文、吳怡霈也被現場表演震撼到，期待遊戲上市。